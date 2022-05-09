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Очередь грузовиков на границе в российском направлении увеличилась

Лоора-Элизабет Ломп
Очередь грузовиков на границе в российском направлении увеличилась
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Venemaale suunduvate veokite piiriületusjärjekord on pikenenud. Eesti-Venemaa piir.
Venemaale suunduvate veokite piiriületusjärjekord on pikenenud. Eesti-Venemaa piir. Фото: Konstantin Sednev

В результате войны, начатой ​​Российской Федерацией в Украине, и связанных с этим санкций, наложенных на Россию и Беларусь, количество грузовиков, пересекающих границу в эстонских пограничных пунктах, значительно увеличилось, сообщает Postimees.

Налогово-таможенный департамент и Департамент полиции и погранохраны просят водителей грузовиков запастись временем на пересечение границы и бронировать время заранее.

В направлении выезда из Эстонии очереди на пересечение границы напрямую связаны с пропускной способностью Российской Федерации, т.е. скорость пересечения границы зависит от того, сколько грузовиков Россия способна принять в час.

«К сожалению, производительности России явно недостаточно для нынешнего количества грузовиков, и, несмотря на слаженное сотрудничество и профессионализм пограничной службы и таможни Эстонии, в настоящее время мы не можем оправдать ожидания клиентов из-за неорганизованности российских властей». — объяснил руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна.

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