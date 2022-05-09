Очередь грузовиков на границе в российском направлении увеличилась

Налогово-таможенный департамент и Департамент полиции и погранохраны просят водителей грузовиков запастись временем на пересечение границы и бронировать время заранее.

В направлении выезда из Эстонии очереди на пересечение границы напрямую связаны с пропускной способностью Российской Федерации, т.е. скорость пересечения границы зависит от того, сколько грузовиков Россия способна принять в час.