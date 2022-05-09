В результате войны, начатой Российской Федерацией в Украине, и связанных с этим санкций, наложенных на Россию и Беларусь, количество грузовиков, пересекающих границу в эстонских пограничных пунктах, значительно увеличилось, сообщает Postimees.
Очередь грузовиков на границе в российском направлении увеличилась
Налогово-таможенный департамент и Департамент полиции и погранохраны просят водителей грузовиков запастись временем на пересечение границы и бронировать время заранее.
В направлении выезда из Эстонии очереди на пересечение границы напрямую связаны с пропускной способностью Российской Федерации, т.е. скорость пересечения границы зависит от того, сколько грузовиков Россия способна принять в час.
«К сожалению, производительности России явно недостаточно для нынешнего количества грузовиков, и, несмотря на слаженное сотрудничество и профессионализм пограничной службы и таможни Эстонии, в настоящее время мы не можем оправдать ожидания клиентов из-за неорганизованности российских властей». — объяснил руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна.