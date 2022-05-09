Галерея ⟩ Жители Тарту отметили День Европы вместе с иностранными послами

«Единство и единодушие так важны сегодня! В то время, когда Украина борется за свою и за нашу свободу, мы все вместе бережем и защищаем свободу, которая так драгоценна», - сказала посол Дании Кристина Мисковяк Беквард на эстонском языке перед сотней слушателей.