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Галерея ⟩ Жители Тарту отметили День Европы вместе с иностранными послами

Йенс Раавик Маргус Ансу
Жители Тарту отметили День Европы вместе с иностранными послами
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Euroopa päeva tähistamine Raekoja platsil.
Euroopa päeva tähistamine Raekoja platsil. Фото: Margus Ansu

Празднование Дня Европы началось в понедельник в 15:00 на Ратушной площади в Тарту с приветствий мэра Урмаса Клааса, а также послов Испании, Нидерландов и Дании. Помимо выступлений, желающие могли послушать музыку, потанцевать и поучаствовать в различных мастер-классах, пишет Tartu Postimees.

«Единство и единодушие так важны сегодня! В то время, когда Украина борется за свою и за нашу свободу, мы все вместе бережем и защищаем свободу, которая так драгоценна», - сказала посол Дании Кристина Мисковяк Беквард на эстонском языке перед сотней слушателей.

Затем были проведены две молодежные дискуссии, одна на эстонском, а другая на английском языке. Сначала дискутировали на тему «Что Европейский Союз предлагает человеку и что человек может предложить Европейскому Союзу?», а позднее «How to create greater smaller cities?»

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