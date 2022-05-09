Празднование Дня Европы началось в понедельник в 15:00 на Ратушной площади в Тарту с приветствий мэра Урмаса Клааса, а также послов Испании, Нидерландов и Дании. Помимо выступлений, желающие могли послушать музыку, потанцевать и поучаствовать в различных мастер-классах, пишет Tartu Postimees.
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Галерея ⟩ Жители Тарту отметили День Европы вместе с иностранными послами
Жители Тарту отметили День Европы вместе с иностранными послами
«Единство и единодушие так важны сегодня! В то время, когда Украина борется за свою и за нашу свободу, мы все вместе бережем и защищаем свободу, которая так драгоценна», - сказала посол Дании Кристина Мисковяк Беквард на эстонском языке перед сотней слушателей.
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