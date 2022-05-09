Представительский отель Эстонии, ранее носивший название Radisson Blu Sky открылся после реконструкции, обошедшейся в 25 миллионов евро. В результате основательного ремонта уровень качества отеля был повышен до пяти звезд.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кая Каллас открыла первый в странах Балтии пятизвездный отель Radisson Collection
На церемонии открытия присутствовал Сийм Каллас, который в апреле 2001 года в качестве министра финансов принимал участие в открытие отеля Radisson SAS в том же здании.
Премьер-министр Кая Каллас похвалила предпринимателей за их инвестиции, которые имеют большое значение для эстонского гостиничного сектора. «Привлечение в Эстонию одного из ведущих мировых гостиничных брендов является признанием работы и надежности наших предпринимателей. Это также показывает, что Эстонии доверяют на международном уровне – высоко ценятся как наша бизнес-среда, так и потенциал Эстонии как страны назначения для туризма», – сказала Каллас.
По словам исполнительного директора EfTEN Capital Вильяра Аракаса, инвестиции в обновление отеля показывают, что сектор туризма верит в восстановление, которое предполагает безопасность и доверие к Эстонии. «Это может произойти только благодаря очень хорошей работе, которую правительство делает на международном уровне для безопасности Эстонии».
Владелец недвижимости - EfTEN Capital - начал ремонт отеля летом 2019 года, а проект выполнили Fund Ehitus OÜ и архитекторы интерьеров Vaikla Disain.
В отеле 287 номеров, в том числе 19 люксов, включая президентский люкс, люкс премиум-класса и 3 уникальных люкса с тренажерами. На втором этаже капитально отремонтирован конференц-центр площадью 1000 квадратных метров с 8 залами, самый большой из которых, «Таллинн», вмещает 300 человек. В мире всего 28 отелей, носящих бренд-имя Radisson Collection.