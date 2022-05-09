ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кая Каллас открыла первый в странах Балтии пятизвездный отель Radisson Collection

На церемонии открытия присутствовал Сийм Каллас, который в апреле 2001 года в качестве министра финансов принимал участие в открытие отеля Radisson SAS в том же здании.

Премьер-министр Кая Каллас похвалила предпринимателей за их инвестиции, которые имеют большое значение для эстонского гостиничного сектора. «Привлечение в Эстонию одного из ведущих мировых гостиничных брендов является признанием работы и надежности наших предпринимателей. Это также показывает, что Эстонии доверяют на международном уровне – высоко ценятся как наша бизнес-среда, так и потенциал Эстонии как страны назначения для туризма», – сказала Каллас.

По словам исполнительного директора EfTEN Capital Вильяра Аракаса, инвестиции в обновление отеля показывают, что сектор туризма верит в восстановление, которое предполагает безопасность и доверие к Эстонии. «Это может произойти только благодаря очень хорошей работе, которую правительство делает на международном уровне для безопасности Эстонии».

Владелец недвижимости - EfTEN Capital - начал ремонт отеля летом 2019 года, а проект выполнили Fund Ehitus OÜ и архитекторы интерьеров Vaikla Disain.