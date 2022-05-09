Очевидцы Второй мировой: РФ в Украине воюет против мирного населения

В пансионате проживают 38 человек, прошедшие горнило Второй мировой войны, а затем активно принимавшие участие в послевоенном возрождении страны. Они с начала военной агрессии против Украины оставались в Киеве, поскольку отказались от эвакуации.

Война РФ против Украины "более жестокая", чем Вторая мировая

91-летний Аркадий Леонидович родился в Донбассе и почти всю жизнь там прожил и проработал. События Второй мировой войны он пережил в подростковом возрасте и рассказывает, что уже тогда работал в колхозе за трудодни. "Те события (Второй мировой - прим.ред.) я пережил легче, чем сейчас, потому что я был молодым парнем, а сейчас - это все ужас", - подчеркнул он.

По его убеждению, нынешняя война, которую Россия развязала против Украины, "более жестокая", чем Вторая мировая. Он добавил, что военная агрессия РФ стала возможной из-за действия российской пропаганды внутри страны, которая "демонизировала" украинцев. "Это (россияне- прим.ред.) зомбированные люди, которые поверили собственному телевидению", - считает он. В то же время он отметил, что в этом противостоянии "обязательно победит Украина, даже вопросов нет", поскольку "история никогда не пойдет в обратном направлении".

Также Аркадий отметил, что из-за боевых действий в Донбассе ему пришлось переехать в Киев. "Мне очень нравится здесь (в пансионате - прим.ред.), но меня тянет домой - в Донецк. Жду с нетерпением, когда закончится война", - подчеркнул он, отметив, что ему "ночью снится Донбасс".

"Это не война, а терроризм"

Кроме того, Аркадий признается, что не может спокойно наблюдать за происходящим в Мариуполе. "Что в Мариуполе сейчас делается? Огромное количество жертв и человеческих страданий. Есть нечего, пить нечего, стрелять тоже, наверное, скоро будет нечем, но нужно противодействовать российским войскам", - рассказывает он.

Мужчина отмечает необходимость немедленного прекращения боевых действий, поскольку, по его убеждению, в этой войне преимущественно погибают не военные, а гражданские. "Это же не война, а терроризм. Они убивают детей - больше 200 детей погибли. Дети жизни не видели, а их "старшие братья" постреляли", - возмущается он.

Свидетель Второй мировой войны убежден, что Украина обязательно восстановит свою территориальную целостность: "Столетняя война между Англией и Францией закончилась миром. Война между Украиной и РФ тоже закончится миром, но обязательно с победой Украины, не сомневаюсь в этом". Свою уверенность он объяснил поддержкой Украины со стороны Запада. "Сейчас наши военные разбивают вражеские танковые колонны, сбивают ракеты, самолеты, потому что есть чем", - объясняет он. Однако Аркадий убежден, что если бы страны Запада закрыли небо над Украиной, то "война бы давно уже закончилась". "Чего тянуть, все равно Путин не остановится на Украине", - сетует Аркадий.

"РФ считает, что у нее есть право захватывать другие страны"