ВИДЕО ⟩ 9 мая полиция провела более ста бесед и возбудила около 30 дел о проступках

Оперативный дежурный Департамента полиции и погранохраны Вячеслав Шаталов сообщил порталу Rus.Postimees, что этот день прошел для полиции относительно спокойно, имели место некоторые правонарушения. 9 мая было проведено более ста бесед, к которым люди относились в основном пониманием. По всей Эстонии полицией было начато около 30 производств о проступках в связи с использованием запрещенной символики. Серьезных провокаций отмечено не было, а большинство использовавших запрещенную символику людей делали это по незнанию и после беседы убирали ее. По словам представителя полиции, жители Таллинна могут быть полностью уверены в своей безопасности.