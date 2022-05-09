ВИДЕО ⟩ Житель Таллинна у Бронзового солдата: "Думаю, что войну в Украине начали зря"

Пришедшие к памятнику люди поделились с порталом Rus.Postimees своими мыслями о значении этого праздника и мнениями о ситуации в Украине.

- Скажите почему вы пришли сегодня сюда?

Анна: Потому что это великий праздник – День победы, победы над фашизмом. У меня дед воевал, и один, и второй... Был капитаном, здесь захоронен.

Галина: Мой отец воевал, это память моего деда, прадедушки, моего отца.

Сергей: Это день памяти погибшим в войне. Это день памяти тем, кто сложил свои головы, кто создавал эту победу, кто помогал победить фашизм.

Александр: Дань уважения людям, которые боролись с фашизмом.

- Изменится ли в дальнейшем празднование 9 мая в связи с ситуацией в Украине?

Аня: Я надеюсь, что будет как раньше, как в прошлые годы.

Галина: Хочу, чтобы был мир во всем мире, чтобы все были здоровы, чтобы никто не умирал. Войны я не хочу, никогда! Чтобы дети были счастливы.

Сергей: Я думаю, что к памятнику этому каждый год будут приходить люди. У всех в памяти история о той войне, погибших людях. Сюда не зарастет народная тропа.

- Что вы думаете по поводу войны в Украине?

Аня: На этот вопрос я не хочу отвечать.

Сергей: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что это война зря началась и хотелось бы, чтобы она скорее закончилась.

Александр: Очень много неправильного. Это все политика и много народа не понимает, что к чему.