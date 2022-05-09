По мнению городских властей Тарту, настало время похороненных в братской могиле на берегу озера Раади в парковой зоне, принадлежащей комплексу Эстонского национального музея, погибших во время Второй мировой войны и жертв террора перезахоронить в более подходящее место, а также перенести могильный монумент, пишет Tartu Postimees.
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Официально: Тарту хочет убрать военный мемориал Раади
Официально: Тарту хочет убрать военный мемориал Раади
Письмо с соответствующим предложением договорились отправить 9 мая вечером мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ) и председатель Тартуского городского собрания Тынис Лукас («Отечество»). Письмо адресовано Комиссии по воинским захоронениям Министерства обороны, министру обороны Калле Лаанету и министру культуры Тийту Терику.