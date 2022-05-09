Официально: Тарту хочет убрать военный мемориал Раади

«Значение памятнику придают люди, и бесспорная агрессия против Украины подняла в нашем обществе много вопросов, которые до сих пор сохранялись под сурдинку, — сказал Урмас Клаас. - Этот монумент и надписи на нем противоречат историческому сознанию Эстонии и распространяют явно ложную информацию».