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Официально: Тарту хочет убрать военный мемориал Раади

Юри Саар
Официально: Тарту хочет убрать военный мемориал Раади
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Празднование 9 мая у монумента Раади.
Празднование 9 мая у монумента Раади. Фото: Margus Ansu

По мнению городских властей Тарту, настало время похороненных в братской могиле на берегу озера Раади в парковой зоне, принадлежащей комплексу Эстонского национального музея, погибших во время Второй мировой войны и жертв террора перезахоронить в более подходящее место, а также перенести могильный монумент, пишет Tartu Postimees.

Письмо с соответствующим предложением договорились отправить 9 мая вечером мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ) и председатель Тартуского городского собрания Тынис Лукас («Отечество»). Письмо адресовано Комиссии по воинским захоронениям Министерства обороны, министру обороны Калле Лаанету и министру культуры Тийту Терику.

«Значение памятнику придают люди, и бесспорная агрессия против Украины подняла в нашем обществе много вопросов, которые до сих пор сохранялись под сурдинку, — сказал Урмас Клаас. - Этот монумент и надписи на нем противоречат историческому сознанию Эстонии и распространяют явно ложную информацию».

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