Суд оставил за решеткой мужчину, который истязал ребенка

В начале мая суд рассматривал досрочное освобождение под электронный надзор 40-летнего Эгерта Муста, но тюрьма и прокуратура не поддержали его освобождение.

В понедельник суд принял постановление, которым оставил Муста в тюрьме.

Муст совершал преступления в то время, когда должен был заботиться о ребенке, но вместо этого он причинил крайне тяжкий ущерб физическому и психологическому здоровью маленького ребенка.

Срок его наказания отсчитывается от задержания 18 сентября 2014 года и истекает 18 сентября 2023 года.

Летом 2015 года Таллиннский окружной суд оставил без изменений девятилетний тюремный срок, к которому Муста приговорил Харьюский уездный суд.

Согласно обвинению, в первой половине сентября 2014 года Муст не менее четырех раз применял к маленькому ребенку физическое насилие, оставив на его теле множество гематом.

Согласно обвинению, вечером 16 сентября 2014 года Муст с силой ударил ребенка кулаком в лицо, так что девочка отлетела, ударилась головой о стену и получила опасную для жизни черепно-мозговую травму.

На следующий день ребенка доставили в больницу, врачи заподозрили, что ребенок является жертвой преступления, и больница обратилась в полицию.

Муст частично признал свою вину в причинении ребенку тяжелой травмы, но не в истязании ребенка.

Полицейские службы защиты детей Пыхьяской префектуры два дня спустя задержали Эгерта и мать ребенка Кейти Воогре (22) в качестве подозреваемых, суд по просьбе прокурора санкционировал их арест на время предварительного следствия.

Харьюский уездный суд 17 марта 2015 года утвердил в порядке согласительного производства приговор применявшей насилие к ребенку Кейти, ее освободили из-под ареста.

Суд утвердил новый приговор, в соответствии с которым Воогре назначили трехлетний тюремный срок, из которого она должна была немедленно отбыть шесть месяцев. Поскольку она уже провела это время под арестом во время предварительного следствия, она в тот же день вышла на свободу.

Остальная часть наказания была условной с трехлетним испытательным сроком, в течение которого Кейти следовало подчиняться правилам пробации.

Суд запретил Воогре в течение испытательного срока употреблять алкоголь, наркотические и психотропные вещества, а также обязал ее участвовать в социальной программе.