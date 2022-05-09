Истребители НАТО на минувшей неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты и патрулировать границу с Калининградской областью и Беларусью.
Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские самолеты
Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские самолеты
В понедельник истребители сопроводили российский штурмовик Ил-20, во вторник - Ил-20 и два истребителя Су-27, в четверг - самолет Ан-30 и Ил-20.
Все самолеты, за исключением Ан-30, летели с выключенными автоответчиками, без планов полета, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
Осуществляющие миссию воздушной полиции натовские самолеты начали патрулирование вдоль воздушной границы стран Балтии с Россией и Беларусью после российского вторжения в Украину.
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