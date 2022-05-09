Пн, 9.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские самолеты

BNS
Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские самолеты
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Истребители итальянский ВВС в Эстонии. Иллюстративное фото.
Истребители итальянский ВВС в Эстонии. Иллюстративное фото. Фото: Kaitseväe peastaap

Истребители НАТО на минувшей неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты и патрулировать границу с Калининградской областью и Беларусью.

В понедельник истребители сопроводили российский штурмовик Ил-20, во вторник - Ил-20 и два истребителя Су-27, в четверг - самолет Ан-30 и Ил-20.

Все самолеты, за исключением Ан-30, летели с выключенными автоответчиками, без планов полета, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Осуществляющие миссию воздушной полиции натовские самолеты начали патрулирование вдоль воздушной границы стран Балтии с Россией и Беларусью после российского вторжения в Украину.

Ключевые слова
Наверх