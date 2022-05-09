Цены на бензин снова приблизились к двум евро за литр

На АЗС Circle K во второй половине дня 9 мая 95-й бензин стоил 1,979 евро за литр, а дизельное топливо - 1,899 евро, пишет rus.err.ee.

Такие же цены на 95-й бензин и дизтопливо были на Neste, а литр 98-го бензина в финской сети стоил 2,023 евро.

Цены на бензин в Эстонии впервые в истории превысили 2 евро за литр в начале марта, после чего несколько снизились.