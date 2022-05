Фото: девять необычных жилых домов со всего мира

Архитекторы:

Где: ЖеневаГод: 2012Проект: Two In One VillaОсобенность этого дома в том, что он выглядит, как частный дом, но на самом деле состоит из двух квартир разной площади. Объем здания смоделирован таким образом, что каждая половина воспринимается как отдельный дом.