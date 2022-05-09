Департамент полиции и погранохраны объявил государственный тендер на закупку от одного до трех приборов охраны и мониторинга для установки на нескольких участках восточной границы Эстонии. Предполагаемая стоимость тендера — два миллиона евро.
Эстонские пограничники закупят аппаратуру для мониторинга за границей
Эстонские пограничники закупят аппаратуру для мониторинга за границей
Как передала BNS пресс-служба ведомства, по условиям тендера, предстоит также закупить услугу установки и наладки оборудования.
Приборы охраны и мониторинга будут установлены на одном из участков восточной границы Эстонии длиной 23,5 км.
С поставщиком, выигравшим конкурс, будет заключен конфиденциальный договор сроком на один год.
Предложения по конкурсу следует представить до 14 июня.
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