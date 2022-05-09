Бывший топ-менеджер «Лукойла» и миллиардер Александр Субботин умер в Мытищах после антипохмельного сеанса с шаманами, сообщает Mash.
В России нашли мертвым бывшего топ-менеджера «Лукойла»
В России нашли мертвым бывшего топ-менеджера «Лукойла»
По данным канала, шаман Магуа и его жена принимали клиентов в обычном частном доме и лечили клиентов нетрадиционными методами — с помощью яда жабы, духов и петушиной крови.
Субботин регулярно пользовался их услугами и обратился снова с просьбой вылечить от похмелья, но во время сеанса у него заболело сердце. Хозяин не стал вызывать скорую, дал Субботину корвалол и уложил его спать в подвал, где миллиардер скончался.
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