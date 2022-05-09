Рийгикогу назначил Рейна Вейдеманна членом совета Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации

Вейдеманн входил в состав совета ERR с 2017 года. Его полномочия закончились 6 мая этого года. Полномочия Вейдеманна в качестве члена совета будут возобновлены после подписания постановления спикером Рийгикогу.

В совет ERR входят по одному представителю от каждой фракции Рийгикогу и четыре признанных эксперта области телерадиовещания. Полномочия представителей парламента действуют до истечения полномочий созыва Рийгикогу, полномочия экспертов – в течение пяти лет. Из числа экспертов в совет также входят Пеэтер Эспак, Прийт Хыбемяги и Виктор Трасберг.