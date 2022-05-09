Сегодня на заседании Рийгикогу решил назначить Рейна Вейдеманна членом совета Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) из числа признанных экспертов.
Рийгикогу назначил Рейна Вейдеманна членом совета Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации
Вейдеманн входил в состав совета ERR с 2017 года. Его полномочия закончились 6 мая этого года. Полномочия Вейдеманна в качестве члена совета будут возобновлены после подписания постановления спикером Рийгикогу.
В совет ERR входят по одному представителю от каждой фракции Рийгикогу и четыре признанных эксперта области телерадиовещания. Полномочия представителей парламента действуют до истечения полномочий созыва Рийгикогу, полномочия экспертов – в течение пяти лет. Из числа экспертов в совет также входят Пеэтер Эспак, Прийт Хыбемяги и Виктор Трасберг.
За представленное комиссией по культуре постановление Рийгикогу «О назначении членов совета Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации из числа признанных экспертов в области эстонского телерадиовещания» (602 OE) проголосовали 65 членов Рийгикогу, один депутат воздержался.