В НАТО допустили ускоренное вступление Швеции и Финляндии

Длительность процесса от подачи заявки до подписания протоколов о вступлении может составить две недели, передает DW. "Мы не собираемся ждать саммита в Мадриде для принятия решения", - отметил собеседник агентства.

После завершения процесса вступления стран в НАТО протоколы должны быть ратифицированы каждым из 30 государств-членов альянса. Это может занять несколько месяцев. Вместе с тем с учетом угрозы для государств, исходящей от РФ, все члены НАТО, вероятно, приложат усилия к тому, чтобы завершить ратификацию в кратчайшие сроки, указывает dpa.

Членство в НАТО поддерживают 76% жителей Финляндии