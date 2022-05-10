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Студия Postimees: пройден ли пик напряжения в обществе?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: пройден ли пик напряжения в обществе?
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9 мая отметили в Эстонии в целом мирно и достойно. Проще ли будет теперь выстраивать согласие в обществе? Можно ли будет избежать войны с памятниками?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире историк Давид Всевиов. Смотрите интервью в 14:00!

  • Меняется ли отношение к важной дате? Какие выводы очевидны?
  • Как можно оценить усилия полиции по недопущению инцидентов? 
  • О чем свидетельствуют настроения в обществе?
  • Правительство инициировало широкое празднование Дня Европы. Смогут ли все жители Эстонии переосмыслить эту дату и сказать словами Кадри Кулль из представительства Еврокомиссии, что "9 мая для нас – это День Европы и мира, а не День Победы"?
  • Как долго может длиться противостояние дат?
  • Тарту инициировал очередной виток войны с памятниками. К чему это может привести?
  • От кого и от чего зависит согласие в обществе?
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