9 мая отметили в Эстонии в целом мирно и достойно. Проще ли будет теперь выстраивать согласие в обществе? Можно ли будет избежать войны с памятниками?
Студия Postimees: пройден ли пик напряжения в обществе?
14:00
Студия Postimees: пройден ли пик напряжения в обществе?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире историк Давид Всевиов. Смотрите интервью в 14:00!
- Меняется ли отношение к важной дате? Какие выводы очевидны?
- Как можно оценить усилия полиции по недопущению инцидентов?
- О чем свидетельствуют настроения в обществе?
- Правительство инициировало широкое празднование Дня Европы. Смогут ли все жители Эстонии переосмыслить эту дату и сказать словами Кадри Кулль из представительства Еврокомиссии, что "9 мая для нас – это День Европы и мира, а не День Победы"?
- Как долго может длиться противостояние дат?
- Тарту инициировал очередной виток войны с памятниками. К чему это может привести?
- От кого и от чего зависит согласие в обществе?