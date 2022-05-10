Автобусному движению в Таллинне исполняется сто лет

Председатель правления AS Tallinna Linnatransport Денис Бородич отметил, что многовековая работа автобусного сообщения дала возможность создать масштабную и постоянно развивающуюся систему общественного транспорта. «Чтобы отметить развитие и вспомнить опыт, мы отмечаем столетие большим семейным праздником 22 мая на площади Вабадузе в Таллинне, где все желающие смогут увидеть самые уникальные ретро-автобусы и вспомнить былые годы, когда они вполне себе ездили по столичным улицам», - сказал председатель правления TLT.

Он отметил, что сто лет назад городской общественный транспорт только начинал свое развитие и тогда появились 12–18-местный грузовики с деревянными скамейками, были автобусы Scania Vabis из Швеции, которые обслуживали население в течение столетия, в довоенное время людей перевозили автобусы с генераторами на дровах и уже после Второй мировой войны автобусный парк неуклонно стал менялся. В Эстонию прибыли автобусы производителей автомобилей Opel, Renault, Volvo, MAN и Mercedes Benz, а позже Ikarus и LAZ, которые сегодня многим доставят ностальгические воспоминания. Именно эти столетние революции в автопарке и системе общественного транспорта создали сегодняшнюю систему, в которой в Таллинне находится самое мощное в Эстонии депо по обслуживанию и ремонту автобусов, а также самый современный, постоянно обновляемый автобусный парк.

Председатель правления ТЛТ сообщил, что сегодня более 430 автобусов в часы пик проезжают более 30 млн маршрутных километров в год. «Общественным транспортом Таллинна пользуются более 100 миллионов пассажиров в год, а за его движением следят более 1200 водителей автобусов», — отметил Бородич.

Оглядываясь на события прошлого века, он осмеливается прогнозировать, что изменения следующих ста лет будут во много раз эффективнее как для потребителей, так и для общества в целом: «Каждая поездка, которую вы совершаете, должна приносить дополнительную пользу — быть безопасной, быстрой и удобной. Если реальная цель состоит в том, чтобы к середине следующего десятилетия иметь автомобили с нулевым уровнем выбросов — будь то автобусы на газе, электричестве или водороде, — то в долгосрочной перспективе в Таллинне не будет исключен ни подземный, ни воздушный транспорт».

«Когда мы попросили юных творцов будущего, т. е. воспитанников детского сада, нарисовать общественный транспорт будущего, то по работам маленьких художников хорошо видны ожидания и, возможно, реальность автобусного транспорта будущего – крылатых автобусов или воздушного транспорта в городе, — сказал Бородич.

По словам Бородича, во время пандемии, захлестнувшей мир в последние годы, предприятие TLT сумело доказать, что мы является надежным партнером как городу, так и пассажирам общественного транспорта, вне зависимости от ситуации в мире. «Обслуживание линий и существование общественного транспорта можно считать вполне обыденным, но за то, чтобы столь важная сфера жизни работала без перебоя, стоит огромная работа всех работников TLT. Поэтому, даже если мир остановиться, мы продолжим двигаться вперед», - сказал Денис Бородич.

22 мая состоится большой семейный праздник на площади Вабадузе в Таллинне

В воскресенье, 22 мая, состоится праздник для всей семьи, посвященный столетию автобусного движения в Таллинне. На месте можно будет увидеть 16 ретро-автобусов, которые покажут о развитии автобусного движения за последние ста лет. Иван Орав поделится своими воспоминаниями, настроение поддержат музыкальные исполнители, а для детей будет обустроена специальная творческая мастерская.