ИНТЕРВЬЮ ⟩ На пределе возможностей: страж украинского неба летчик-истребитель «Джуз»

Что касается авиации, то только «эфки». Я имею в виду F-15, F-16 или F-18 (американские тактические истребители). У каждого из этих самолетов есть свои плюсы и минусы, но они все нам подходят. Конечно, оптимальный вариант, это F-16, потому что этот истребитель наиболее распространенный, доступный, относительно простой в эксплуатации.

Сейчас выполнять нашу главную задачу – прикрывать города, мы тоже не можем достаточно эффективно. Тот же Мариуполь, например. Украинские средства ПВО туда не достают, и наши истребители, к сожалению, там ничего не могут сделать. Они бомбят, а мы ничем не можем помочь горожанам и нашим бойцам.

В небе Мариуполя ситуацию могло бы сломить лишь превосходство наших истребителей или дальнобойные зенитно-ракетные комплексы, такие как «Пэтриот», другого не дано. Русские круглосуточно дежурят в воздухе для перехвата наших самолетов. Сейчас мы фактически блокируем их залет в зону нашего контроля, а они то же самое делают с нами, но с намного меньшими рисками. Так и воюем, на пределе возможностей.

Поэтому нам и необходимы эти истребители, чтобы мобильно и быстро противостоять там, где нужно. ПВО ты быстро не перекинешь. Кроме того, русские реально охотятся за нашими ПВО, и ребятам, что их обслуживаю, сейчас не позавидуешь. Но они молодцы, это именно благодаря им количество прилетов по нашим городам намного меньше, чем могло бы быть.

Приземление истребителя ВВС Украины. Фото: MOROZ DMYTRO VSEVOLODOVYCH

– Кроме того, пилоты ведь ресурс не бесконечный, правда?

– Пилотов сейчас хватает. Если даже советские самолеты дадут бесплатно, мы будем рады, конечно. Это нам позволит хотя бы тактически себя немного свободнее чувствовать в небе. Имея большее количество самолетов, придумывать какие-то тактические ходы станет, конечно, легче.

– Как вы думаете, Европа и США делают все возможное, чтобы помочь Украине?

– К сожалению, нет. Есть опасения, что Россия применит ядерное оружие. Мне кажется, что это беспокоит в первую очередь Америку. Именно поэтому они хоть и значительно расширяют помощь сейчас, но некоторые виды вооружений пока придерживают.

Что касается Европы, то наличие вооружения у многих европейских стран просто количественно ограничено. По некоторым пунктам мы их «опустошаем» на годы. Но надо понимать, что чем больше они дадут этого в наши руки сейчас, тем меньше вероятность применения ими самими этого оружия в будущем. Мы сейчас являемся для них фактически щитом.

Мы же не говорим, введите войска. Мы просим, дайте нам оружие, мы сами справимся. Иногда такие ограничения поставок оружия для нас вызваны действительно адекватной оценкой своих возможностей. Но, увы, есть примеры, когда это вызвано просто нежеланием конфликтовать с Россией.

– Вы верите в то, что Россия может пойти дальше, на Польшу и страны Балтии?