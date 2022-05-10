Объявлена государственная закупка, целью которой является поиск фирмы по недвижимости для осуществления маклерских услуг по продаже находящихся в собственности Riigi Kinnisvara объектов недвижимости по всей Эстонии, в данный момент не являющихся для государства необходимыми.
Riigi Kinnisvara AS ищет маклеров для продажи государственной недвижимости
Riigi Kinnisvara AS ищет маклеров для продажи государственной недвижимости
Всего требуется продать не менее 40 интересных и разнообразных объектов Riigi Kinnisvara по всей Эстонии. Среди них жилые помещения, коммерческая недвижимость, а также некоторые мызы.
Крайний срок подачи предложений на оказание маклерских услуг – 23 мая 2022 года.
Срок заключаемого договора составляет 18 месяцев. Объем закупки, то есть минимальная стоимость объектов продажи, составляет 1 588 350 евро.
Для участия приглашаются все заинтересованные бюро по недвижимости. Более подробные требования можно найти ЗДЕСЬ.
Также Riigi Kinnisvara продолжит самостоятельную продажу стратегических объектов на публичных торгах. Информация об активной продаже объектов находится ЗДЕСЬ.
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