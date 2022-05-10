Фото ⟩ Прелестный домик в Ярвамаа ждет нового заботливого хозяина

Это полностью обновленный бревенчатый дом площадью всего 50,8 м2, в котором, тем не менее, сохранились дух и своеобразие старины. Недвижимость расположена в 60 километрах от Таллинна и продается за 150 000 евро. Площадь участка - 2918 м2.

Фото: KV.EE

По сути дела, от старого дома остались только три оригинальные бревенчатые стены, а все остальное построено заново. На первом этаже дома вы найдете гостиную с кухней, туалет и душевую комнату. Наверху находится спальня с двумя окнами, которые расположены на торцах.

Фото: KV.EE

Несмотря на то, что некоторые отделочные работы еще не завершены, в дом можно сразу заселиться. Так же есть разрешение на эксплуатацию. Есть и надворные постройки: старый амбар площадью 27,8 м2 с двумя помещениями и сарай площадью 31 м2.

Фото: KV.EE