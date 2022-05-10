В столице пройдет XXI День Таллинна

Мэр Михаил Кылварт отметил, что именно в сложные времена приходит более четкое осознание истории и наследия своего общества. «В День Таллинна мы можем обратить особое внимание на творчество в нашем городе и оценить вклад творческих людей в формирование неповторимой атмосферы нашего города, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Наша история исчисляется столетиями – в этом году исполняется 700 лет с момента первого упоминания Таллиннской Ратуши. В то же время Таллинн – открытый и современный город, где могут мирно жить самые разные люди. Наше культурное пространство способствует творчеству, здесь ценят инновации и готовность к сотрудничеству, это помогает нам достигать успеха в нынешнем стремительно меняющемся мире».

Празднование Дня Таллинна начнется в пятницу, 13 мая, с серии музыкальных утренников в Таллиннских школах, в ходе которых дети встретятся с музыкантами и смогут поучаствовать в музыкальной викторине. Также в пятницу пройдет Таллиннский диктант на Ратушной площади, текст на эстонском языке зачитает певец и артист Иво Ууккиви. Диктант посвящен 700-летию Ратуши. Подробнее (на эстонском) читайте здесь.

В субботу, 14 мая, пройдут мероприятия во всех районах города. Помимо парковых концертов и толокам по посадке цветов и других растений пройдет спортивный семейный день в районе Хааберсти на футбольном поле Ыйсмяэской гимназии, а также молодежный фестиваль в парке Мянни в Мустамяэ, а также экскурсии по Старому городу и поход в Пирита.

Утром в День Таллинна, 15 мая, премьер-министр Кая Каллас и мэр Михаил Кылварт торжественно откроют ворота Люхике ялг, соединяющие Тоомпеа с Нижним городом, чтобы подтвердить доброе сотрудничество.

В полдень День Таллинна будет торжественно открыт у здания Ратуши мэром Михаилом Кылвартом и герольдом Таллинна Юри Куускемаа. В честь 700-летия Ратуши в ней будет устроен день открытых дверей, который пройдет с 12 до 17 часов, приглашаются все горожане и гости города. Посещение бесплатное, а в 13 и 14 часов состоятся концерты Кийлиского ансамбля старинной музыки.

В 14 часов в концертном зале «Эстония» состоится финальный концерт конкурса молодых музыкантов «Таллиннский талант 2022». Также в 14 часов гостей приглашают посетить здание Таллиннского горсобрания (Вана-Виру, 12) – в это время начнется экскурсия на эстонском, а в 15:30 – на русском языке.

На этот раз в День Таллинна пройдет и Музейное воскресенье, когда можно бесплатно посетить филиалы Таллиннского городского музея, в том числе Таллиннский музей городского быта (Вене, 17), Музей Каламая (Коцебу, 16), Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк (Команданди, 2), Таллиннский русский музей (Пикк, 29а), детский музей Мийамилла (Койдула, 21с), а также музеи Таллиннского литературного центра – Музей Вильде (Рохелине аас, 3), музей Мати Унта (Койдула, 17) и музей Таммсааре (Койдула, 12а) в Кадриорге. Подробнее читайте здесь.

Кульминацией Дня Таллинна станет бесплатный концерт под открытым небом на концертной площади Кадриорга, он пройдет с 15 до 22. В программе детское представление AHHAA. Выступают Танель Падар, Уку Сувисте, коллективы Prime Orchestra, MINIMAL WIND, Gameboy & Friends (Gameboy Tetris, villemdrillem, Clicherik & Mäx), а также Сильвер Лаас и бэнд.

День Таллинна отмечается с 2002 года и напоминает о том, что в 1248 году город был наделен Любекским правом, что означало принятие столицы Эстонии в союз городов Европы. Цель празднования Дня Таллинна - ценить историю города и статус горожанина, а также познакомиться с историей и современностью города.