14 и 15 мая в парке Келламяэ в Маарду пройдет ставшая традиционной весенняя ярмарка, где все жители и гости города смогут найти развлечения на любой вкус.
Весенняя ярмарка в Маарду пройдет уже на этих выходных
Этой весной свои услуги и товары посетителям предложат порядка 350 предпринимателей из Эстонии, Латвии и Литвы. «В этом году, как и всегда, мы предлагаем гостям интересную культурную программу, в рамках которой будут работать разнообразные аттракционы, проводится игры и веселые конкурсы для взрослых и детей. Посетители также смогут отведать традиционные блюда разных народов, в том числе эстонские, армянские, узбекские», - рассказал мэр Маарду Владимир Архипов.
Торговля оба дня будет начинаться в 10:00, горожанам и гостям предложат различные товары и услуги местных и зарубежных производителей, изделия ручной работы, сухофрукты, восточные сладости, а также сезонную садоводческую продукцию: саженцы, цветы, растения и произведенные на хуторах Эстонии продукты.
Любители свежих хуторских продуктов смогут порадовать себя свежеиспеченным хлебом, самодельными колбасами, сезонными овощами, а также пополнить свой запас меда, чая и специй.
В кафе и пунктах питания посетители смогут попробовать сахарную вату, пироги от бар-буфета «Николай» и пекарни Аhjupala, приготовленные на месте блюда, а внимание детей привлекут пони, аттракционы skyjump, карусели, водные шары и батутный городок.
Культурная программа Маардуской весенней ярмарки:
14 мая, суббота
12:00 Танцевальные ансамбли «Катая» и Tutti studio
12:45 Хор «Сударушки»
13:00 Эстонский народный ансамль Kandali
13:30 ансамбль «Крапива»
13:45 приветствие вице-мэра
14:50 шоу-группа IRIS
14:30 шоу-театр «Ягори» (Слава Исетский, Сергей Воронов, Алена Зноева и другие)
16:05 дуэт Иветты Кадакас и Бориса Оздоба
16:45 техническая пауза
17:00- 18:00 Alter Ego Cover Band
15 мая, воскресенье
12:00-14:00 концерт творческих коллективов Маардуского народного дома
14:00 вокальная студия «Кнопочки»
14:40-16:30 концерт детских творческих коллективов Маардуского народного дома
P.S. В концертной программе могут произойти изменения.