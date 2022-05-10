Весенняя ярмарка в Маарду пройдет уже на этих выходных

Этой весной свои услуги и товары посетителям предложат порядка 350 предпринимателей из Эстонии, Латвии и Литвы. «В этом году, как и всегда, мы предлагаем гостям интересную культурную программу, в рамках которой будут работать разнообразные аттракционы, проводится игры и веселые конкурсы для взрослых и детей. Посетители также смогут отведать традиционные блюда разных народов, в том числе эстонские, армянские, узбекские», - рассказал мэр Маарду Владимир Архипов.

Торговля оба дня будет начинаться в 10:00, горожанам и гостям предложат различные товары и услуги местных и зарубежных производителей, изделия ручной работы, сухофрукты, восточные сладости, а также сезонную садоводческую продукцию: саженцы, цветы, растения и произведенные на хуторах Эстонии продукты.

Любители свежих хуторских продуктов смогут порадовать себя свежеиспеченным хлебом, самодельными колбасами, сезонными овощами, а также пополнить свой запас меда, чая и специй.

В кафе и пунктах питания посетители смогут попробовать сахарную вату, пироги от бар-буфета «Николай» и пекарни Аhjupala, приготовленные на месте блюда, а внимание детей привлекут пони, аттракционы skyjump, карусели, водные шары и батутный городок.

Культурная программа Маардуской весенней ярмарки: 14 мая, суббота 12:00 Танцевальные ансамбли «Катая» и Tutti studio 12:45 Хор «Сударушки» 13:00 Эстонский народный ансамль Kandali 13:30 ансамбль «Крапива» 13:45 приветствие вице-мэра 14:50 шоу-группа IRIS 14:30 шоу-театр «Ягори» (Слава Исетский, Сергей Воронов, Алена Зноева и другие) 16:05 дуэт Иветты Кадакас и Бориса Оздоба 16:45 техническая пауза 17:00- 18:00 Alter Ego Cover Band 15 мая, воскресенье 12:00-14:00 концерт творческих коллективов Маардуского народного дома 14:00 вокальная студия «Кнопочки» 14:40-16:30 концерт детских творческих коллективов Маардуского народного дома