Коммунальные службы Финляндии, вероятно, будут вынуждены сильно поднять цены

По оценкам коммунальщиков, платежи вырастут на сумму от одного до пяти процентов. Повышения могут быть и больше, в особенности в тех регионах, где центральное отопление быстро дорожает.

Юкка Керо, главный экономист Ассоциации владельцев недвижимости Kiinteistöliitto, говорит, что сейчас цены в разных муниципалитетах сильно отличаются. По его расчетам, стоимость центрального отопления больше всего выросла в Хельсинки и Коувола.