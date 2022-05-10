Расходы на проживание продолжают расти, и ожидается, что в этом году коммунальные службы Финляндии будут вынуждены поднять платежи. Повышения связаны, в частности, с подорожанием центрального отопления, передает YLE.
Коммунальные службы Финляндии, вероятно, будут вынуждены сильно поднять цены
Коммунальные службы Финляндии, вероятно, будут вынуждены сильно поднять цены
По оценкам коммунальщиков, платежи вырастут на сумму от одного до пяти процентов. Повышения могут быть и больше, в особенности в тех регионах, где центральное отопление быстро дорожает.
Юкка Керо, главный экономист Ассоциации владельцев недвижимости Kiinteistöliitto, говорит, что сейчас цены в разных муниципалитетах сильно отличаются. По его расчетам, стоимость центрального отопления больше всего выросла в Хельсинки и Коувола.
«Если цена на центральное отопление сильно вырастет, это плата может повыситься даже до 10%», – отмечает Керо.