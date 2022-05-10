Таллинн планирует создать природоохранную зону Астангу-Мяэкюла

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что в ходе обсуждения будет представлен обзор местоположения, природных ценностей, а также процесса взятия территории под охрану.

«Планируется взять под охрану территорию площадью свыше 162 гектаров. Согласно различным исследованиям флоры и фауны, эта территория относится к зонам с наиболее богатым природным разнообразием в Таллинне, – сказал Свет. – Согласно экспертной оценке, эта территория является уникальным хранилищем крайне важных для города богатств природы, имеющих важное значение с точки зрения рекреации и оздоровительного спорта, а также экопросвещения и собирательства. К этому добавляется также культурная и историческая ценность многочисленных объектов наследия. Таким образом, нет причин сомневаться в том, что территория Астангу-Мяэкюла заслуживает защиты и сохранения в ее нынешнем виде».

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, проведенная по заказу города экспертиза показала, что данная территория отличается ценным природным сообществом на уровне местного самоуправления.

«Это означает, что на территории Астангу-Мяэкюла встречаются комбинации мест обитания и видов, которые не наблюдаются в других местах в пределах местного самоуправления, или же являются очень редкими, а их сохранение не представлялось бы возможным без охраны территории», – пояснил Сильянов.

По словам старейшины, экспертиза указала на то, что на территории Таллинна сформировались уникальные и ценные природные сообщества, места обитания и произрастания охраняемых и редких видов.

«Эта территория является одним из самых важных мест обитания и зимовки летучих мышей в Эстонии. Кроме того, это наиболее хорошо сохранившаяся и отличающаяся самым богатым видовым разнообразием среда обитания земноводных, пресмыкающихся, шмелей и дневных бабочек, а также крупнейшая и разнообразная среда обитания диких животных и птиц в Таллинне. На площади более 20 гектаров представлены альвары, ольховые топи и рамени, которые являются местом произрастания множества охраняемых видов растений. Исходя из этого взятие территории Астангу-Мяэкюла под охрану всячески обосновано», – добавил Сильянов.

Далее предстоит инициирование производства по взятию территории Астангу-Мяэкюла под охрану на основании распоряжения городской управы, после чего состоится публичная экспозиция и общественное обсуждение. Взятие объекта под охрану осуществляется на основании решения Таллиннского городского собрания.

Предложение о создании государственной природоохранной зоны поступило от Департамента окружающей среды в 2010 году. Восемь лет спустя Министерство окружающей среды и Департамент окружающей среды решили отказаться от планов по созданию природоохранной зоны и сформировать небольшую зону постоянного местообитания для защиты видов I и II категории. Решение было реализовано в июне 2021 года, но под охрану попали только места зимовки летучих мышей, относящихся ко II категории охраны видов, а также три вида растений категорий I и II. В марте 2021 года в Таллиннскую городскую управу поступило предложение о взятии территории Астангу-Мяэкюла под охрану на уровне местного самоуправления, подкрепленное 45 подписями. По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства с мая по октябрь 2021 года проводилась экспертная оценка обоснованности предложения.

На сегодняшний день в Таллинне созданы три природоохранные зоны местного уровня: болото Пяэскюла (2013), зеленая зона Мериметса (2017) и лес Харку (2021). В городе также имеется большое количество охраняемых объектов. Зоны, охраняемые на местном или государственном уровне, занимают почти пятую часть территории Таллинна. Объекты NATURA 2000 занимают 7,2 процента территории Таллинна.