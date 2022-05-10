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Полиция ищет 72-летнего Анатолия, который пропал в Ласнамяэ

rus.postimees.ee
Полиция ищет 72-летнего Анатолия, который пропал в Ласнамяэ
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Анатолий.
Анатолий. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция ищет 72-летнего Анатолия, который пропал в Ласнамяэ вчера, 9 мая. По словам близких, у мужчины могут быть проблемы с памятью.

Анатолий вышел вчера примерно в 17:00 на прогулку из дома улице Меэлику в Таллинне и не вернулся. Полиция проверила окрестности дома, близлежащие парки другие возможные адреса, но безрезультатно.

Он среднего роста, у него седые волосы и серые глаза, борода. Возможно, что на нем темная куртка и синие джинсы. Мобильного телефона при себе у Анатолия нет.

Просим всех, кто видел мужчину, позвонить на номер 112.

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