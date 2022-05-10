Полиция просила помощи в поисках 72-летнего Анатолия, который пропал в Ласнамяэ вчера, 9 мая. По словам близких, у него могли быть проблемы с памятью.
Полиция: пропавший в Ласнамяэ 72-летний Анатолий найден
Полиция: пропавший в Ласнамяэ 72-летний Анатолий найден
Анатолий вышел вчера примерно в 17:00 на прогулку из дома в Таллинне и не вернулся. Полиция проверила окрестности дома, близлежащие парки, другие возможные адреса, но безрезультатно.
Около 16 часов 10 мая пресс-служба полиции сообщила, что Анатолий был найден в Мустамяэ и с ним все в порядке.