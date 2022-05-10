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Полиция: пропавший в Ласнамяэ 72-летний Анатолий найден

rus.postimees.ee
Полиция: пропавший в Ласнамяэ 72-летний Анатолий найден
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Полиция просила помощи в поисках 72-летнего Анатолия, который пропал в Ласнамяэ вчера, 9 мая. По словам близких, у него могли быть проблемы с памятью.

Анатолий вышел вчера примерно в 17:00 на прогулку из дома в Таллинне и не вернулся. Полиция проверила окрестности дома, близлежащие парки, другие возможные адреса, но безрезультатно.

Около 16 часов 10 мая пресс-служба полиции сообщила, что Анатолий был найден в Мустамяэ и с ним все в порядке. 

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