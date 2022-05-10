Эксперт: как разместить в небольшой комнате большой телевизор

Инструктор по продукции Samsung Алари Пеннар советует отправляться в магазин за новым телевизором, настроившись реалистично. Если размер гостиной не превышает 4x4 метра, то телевизор размером 75" или больше будет для нее слишком велик, как бы сильно его не хотелось купить. Однако размер 65" подойдет для такой комнаты просто идеально.

«Следует помнить, что в магазинах электроники намного больше простора, и поэтому телевизоры в них кажутся меньше, чем они есть на самом деле. При установке в обычной квартире слишком большого телевизора визуально он будет доминировать в интерьере, а смотреть такой телевизор со слишком маленького расстояния будет неудобно. Гостиную по возможности стоит спланировать таким образом, чтобы телевизор занимал в ней центральное место, а все остальное уже объединялось вокруг него», – советует Пеннар.

У телевизора. Фото: Shutterstock

Так как привычки просмотра телевизора у каждого человека очень индивидуальны, подход к установке телевизора в комнате может быть самым разным. Сегодня телевизор уже не должен находиться у стены на шкафчике или столике – его можно с удобством разместить на стене или, при желании, в центре комнаты. Стоит учесть и то, что обычно телевизор соединяется с целым рядом других потребляющих ток устройств, таких как дигибокс, роутер, колонки для домашнего кинотеатра и игровая консоль. Поэтому телевизор следует устанавливать в месте с доступным электрическим соединением.

«Видимые провода эстетически выглядят очень некрасиво, и поэтому стоит продумать, как их можно спрятать. Например, в случае телевизора, крепящегося на стену, провода можно провести до вилки и вовсе из-за стены, – объяснил Пеннар. – У телевизоров Samsung NEO QLED в комплект входит устройство One Connect Box, которое соединяется с телевизором с помощью лишь одного тонкого и практически невидимого кабеля, позволяя спрятать дополнительные устройства вместе со всеми проводами. Благодаря такому решению телевизор можно установить не только на стену, но и, например, в центре помещения».

Как правильно разместить в комнате новый телевизор, подскажет специалист. Фото: pixabay.com

Кроме того, при установке телевизора обязательно нужно учитывать расположение окон и проникающий через них естественный свет. У новых телевизоров угол обзора настроен настолько хорошо, что они позволяют наслаждаться ясной и четкой картинкой даже под углом, хотя обычно люди смотрят телевизор все-таки прямо. Поэтому в идеале окна должны находиться достаточно далеко от телевизора, чтобы естественный свет не падал на его экран. Все-таки сам экран обладает некоторой отражающей способностью, и в случае темных сцен отражающееся от него окно может мешать просмотру. Может мешать и отражение света торшера или бра.

«Перед монтажом телевизора на стену сперва стоит приставить его к выбранному месту и посмотреть, видны ли на его экране мешающие источники света. Если да, то, возможно, стоит поискать для телевизора более удачное место в комнате», – посоветовал Пеннар.

Попробуйте найти здесь телевизор! Фото: happymodern.ru

По словам инструктора по продукции, очень важно установить телевизор на уровне глаз зрителя. Нередко телевизор монтируется на стену, однако потом выясняется, что он расположен слишком высоко и смотреть его неудобно. Исходя из диагонали телевизора, следует рассчитать и расстояние от места просмотра до экрана.

«При расчете расстояния между телевизором и диваном желательно измерить диагональ телевизора и умножить ее на три – так мы получим результат в сантиметрах. Соответственно, например, телевизор размером 65" комфортно смотреть с расстояния не ближе двух метров», – объяснил Пеннар.