Олимпийский чемпион Танель Виснап: знал, что смогу прыгнуть 7,3 м и сохранял хладнокровие

«В Бразилию приехал с самой большой надеждой на стометровку – хотел установить новый олимпийский рекорд. К сожалению, накануне предварительных забегов меня начало подводить здоровье. Думаю, сказалось нервное перенапряжение и предварительные забеги прошли очень трудно. На полуфинале в воскресенье утром было немного лучше, но я ощущал, что за два дня полностью утратил силы, что доказала и квалификация по прыжкам в длину, которая прошла получасом позже – лучший результат за три попытки – 6,65. Но моей главной целью было сохранить энергию и предпринять шаги для предстоящего финала», - сказал Виснапу.

«Если сейчас думать задним числом, пожалуй, было даже лучше, что я не попал в финал стометровки (не хватило сотой балла, результат был 10,92) и после квалификации по прыжкам в длину я сумел прийти в отель и отдохнуть. Я очень счастлив, что сегодня ко мне вернулось немного сил, это благодаря моему дяде – массажеру Таави Виснапу, который сделал все ради того, чтобы ноги к финалу соревнований по прыжкам в длину были максимально свежими», - продолжил спортсмен.

«Результат 7,43 меня поразил, потому что после чемпионата мира в Польше в конце августа прошлого года я из-за болей в голенях смог провести только одну тренировку по прыжкам в длину. Я выполнил цель-минимум в Бразилии – смог сконцентрироваться на финале прыжков в длину и беговой дистанции в 200 м», — прокомментировал победитель Олимпийских игр.

«Добавлю еще про прыжки. Соревнование проходило в очень нервозной обстановке, поскольку в третьей и четвертой попытках (7,06 и 7,05 м) не смог выстроить шаги. На одной из попыток слегка задел планку, а на приземлении левая нога оказалась сзади – потерял драгоценные сантиметры. Знал, что смогу прыгнуть 7,30 м и на шестой попытке сохранял хладнокровие», - вспоминает спортсмен.