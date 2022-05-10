Оптимист, человек неиссякаемой энергии, не теряющий бодрости духа и хорошего настроения, профессионал своего дела – так отзываются о руководителе проекта создания Украинской школы в Таллинне Наталье Мялициной.
ПЕРСОНА НЕДЕЛИ ⟩ Человек, который вернул детство
Основным местом работы Натальи Мялициной является Таллиннская гимназии Паэ, где она занимает пост руководителя по развитию. Педагогический мир знает ее как одного из разработчиков и активистов программы языкового погружения в школе и детском саду. В прежние годы Наталья работала учителем эстонского языка и возглавляла отдел евроинтеграции при Министерстве внутренних дел.
По ее словам, имя и фамилия ей достались от русскоязычного папы. На вопрос «Так кто же вы – русская, эстонка?» Наталья бойко отвечает на русском языке, но с хорошо различимым акцентом: «Эстонка! Я росла в эстоноязычной среде и культуре, все образование получила на эстонском языке. Но очень люблю говорить по-русски, в том числе, с сестрами».
С Мялициной мы познакомились через неделю после запуска школы для детей-беженцев с Украины. Это была неделя бесконечной суеты и работы: «Получилось так, что предложение заняться этим проектом поступило во вторник, а уже в среду мы осматривали здание в Лиллекюла». До открытия школы оставалось четыре дня, за которые Наталья и ее команда успели: освоить помещения, навести порядок, что-то подкрасить и подкрутить, расставить мебель, создать уют, которым будут окружены дети. «Помогала вся моя семья. До нас тут занимались взрослые люди – студенты Таллиннского университета, но для детей нужно было внести в атмосферу что-то более праздничное и веселое».
За эти же дни успели провести конкурс среди учителей-украинцев и отсортировать переданные таллиннскими городскими властями списки детей. Мялициной дали списки тех детей, которые сейчас живут, в основном, на пароме и пока не определены в общеобразовательные столичные школы. За этих ребят несет ответственность город, руководители которого и являются авторами идеи создания специальной школы для украинских мальчишек и девчонок, но они пока не определены в общеобразовательные столичные школы.
Уже на шестой день с момента получения предложения возглавить этот проект Наталья Мялицина и ее команда встречали 70 детей и их родителей на торжественном мероприятии. Еще через неделю ребят было уже 85.
Наталья рассказывает, что дети сначала стеснялись, сидели тихо рядом со своими родителями, но после торжественных речей и торта все оживились, забегали – дети просто стали детьми.
Энергии Мелициной можно не просто позавидовать, с нее нужно брать в пример: сидеть на месте, перекладывать бумажки, жаловаться на погоду, природу, здоровье – это все не про нее. Даже по коридорам школы она передвигается почти бегом, лихо взлетая по лестницам с этажа на этаж. Эту живость и молодость хорошо считывают и дети.
В коридоре школы нам навстречу попалась группа ребят, возвращавшихся с занятий по ритмике. Сделать традиционный портретный снимок директора на фоне школьного коридора не получается – дети собираются вокруг Натальи большой компанией, льнут, что-то стрекочут и просят сфотографироваться вместе с учителем.
«Мы так быстро подружились – это невероятно. В один из дней ко мне подбежал мальчишка и стал спрашивать, все ли у меня в порядке. Он заметил, что меня не было в школе, и испугался, что я заболела. Это так приятно, так тепло оттого, что о тебе заботятся», – поделилась Наталья самым сокровенным.
А еще к ней идут родители. Ее кабинет похож больше на консультационный пункт, чем на рабочее место директора. Родители приходят поговорить, просят помочь в заполнении разных ходатайств, объяснить, что и как работает в Эстонии. Легкая пауза, удается справиться со слезами: «Это совсем молодые мамы, которые приехали с маленькими детьми в неизвестность. Мужья остались там, на войне. А женщины мечтают вернуться обратно, а пока должны быстро обустраиваться, находить себе работу, некоторые даже не одну, чтобы выжить в предложенных условиях. Вы же понимаете, что снять квартиру в Таллинне – это совсем не 200 евро пособия».
Пока мы говорили, в кабинет Натальи бесконечно заглядывали люди: учителя, родители, старшие дети. Ни тени раздражения, ни малейшей попытки пресечь и показать, кто в школе директор. Теплая улыбка, живое участие и с трудом сдерживаемые порывы бежать и помогать. «Конечно, проще всего сидеть дома и ничего не делать. Размышлять: а как бы помочь? Но лучшее встать и начать работать. Двигаться вперед, шаг за шагом», – считает руководитель проекта Украинской школы в Таллинне Наталья Мялицина.
Комментарии
Изабелла Рийтсаар, директор Таллиннской гимназии Паэ:
«Есть люди, о которых хочется писать. К числу таких относится Наталья Мялицина. Знаю ее более 20 лет. Это прекрасная и надежная коллега, друг и соратник. На протяжении всех этих лет иду с ней рука об руку. Всегда могу положиться на нее, получить совет и помощь. Наталья – профессионал своего дела. Смотрит глубоко и делает основательно. Она всегда в позитивном настроении и внушает оптимизм окружающим. Я счастлива, что Наталья член нашей школьной команды. С такими людьми не страшны никакие трудности! Удачи ей во всех делах!»
Вадим Белобровцев, вице-мэр Таллинна
«Наталья уже много лет демонстрирует себя как большого профессионала в нашей системе образования – говорим ли мы о ее работе в сфере языкового погружения, в Innove, в Паэской гимназии, или даже в отделе евроинтеграции Министерства внутренних дел. Она сама предложила себя в качестве руководителя проекта школы для детей украинских военных беженцев, и мы с самого начала не сомневались, что она с этим справится. Что и показывает нынешний опыт – в кратчайшие сроки все было организовано максимально оперативно и грамотно. Видно, что Наталья с душой подходит к этому новому вызову, а такое отношение обычно приводит к отличному результату. Главная задача предстоит осенью, с началом нового учебного года, но мы с Департаментом образования спокойны и доверяем ей».