ПЕРСОНА НЕДЕЛИ ⟩ Человек, который вернул детство

Основным местом работы Натальи Мялициной является Таллиннская гимназии Паэ, где она занимает пост руководителя по развитию. Педагогический мир знает ее как одного из разработчиков и активистов программы языкового погружения в школе и детском саду. В прежние годы Наталья работала учителем эстонского языка и возглавляла отдел евроинтеграции при Министерстве внутренних дел.

По ее словам, имя и фамилия ей достались от русскоязычного папы. На вопрос «Так кто же вы – русская, эстонка?» Наталья бойко отвечает на русском языке, но с хорошо различимым акцентом: «Эстонка! Я росла в эстоноязычной среде и культуре, все образование получила на эстонском языке. Но очень люблю говорить по-русски, в том числе, с сестрами».

С Мялициной мы познакомились через неделю после запуска школы для детей-беженцев с Украины. Это была неделя бесконечной суеты и работы: «Получилось так, что предложение заняться этим проектом поступило во вторник, а уже в среду мы осматривали здание в Лиллекюла». До открытия школы оставалось четыре дня, за которые Наталья и ее команда успели: освоить помещения, навести порядок, что-то подкрасить и подкрутить, расставить мебель, создать уют, которым будут окружены дети. «Помогала вся моя семья. До нас тут занимались взрослые люди – студенты Таллиннского университета, но для детей нужно было внести в атмосферу что-то более праздничное и веселое».

За эти же дни успели провести конкурс среди учителей-украинцев и отсортировать переданные таллиннскими городскими властями списки детей. Мялициной дали списки тех детей, которые сейчас живут, в основном, на пароме и пока не определены в общеобразовательные столичные школы. За этих ребят несет ответственность город, руководители которого и являются авторами идеи создания специальной школы для украинских мальчишек и девчонок, но они пока не определены в общеобразовательные столичные школы.

Уже на шестой день с момента получения предложения возглавить этот проект Наталья Мялицина и ее команда встречали 70 детей и их родителей на торжественном мероприятии. Еще через неделю ребят было уже 85.

Наталья рассказывает, что дети сначала стеснялись, сидели тихо рядом со своими родителями, но после торжественных речей и торта все оживились, забегали – дети просто стали детьми.

Энергии Мелициной можно не просто позавидовать, с нее нужно брать в пример: сидеть на месте, перекладывать бумажки, жаловаться на погоду, природу, здоровье – это все не про нее. Даже по коридорам школы она передвигается почти бегом, лихо взлетая по лестницам с этажа на этаж. Эту живость и молодость хорошо считывают и дети.