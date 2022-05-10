В этом году средняя сумма жилищного кредита, выдаваемого Bigbank, росла каждый месяц и составила в апреле 132 864 евро, что почти на полпроцента больше, чем месяцем ранее.
Банк: в каких случаях инфляция может пойти на пользу плательщикам по жилищным кредитам
«Размер жилищных кредитов меняется в том же ритме, что и цены на таллиннскую недвижимость. Поскольку ничто не становится дешевле, покупатели жилья, даже в условиях не самого лучшего выбора, пытаются найти подходящее и стремятся сразу же заключить договор», — сказала руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.
По ее словам, в отличие от рынка недвижимости, где ощущается недостаток предложений, выбор поставщиков услуги жилищного кредита все-таки шире.
«Конкуренция довольно жесткая и покупатель жилья от этого только выигрывает. Сегодня определенно стоит делать запрос на предложение в нескольких банках, а не только в своем, так сказать, домашнем банке», — добавила Пехтер.
«В течение последнего года заработная плата росла не такими темпами, как цены на жилье. Некоторым семьям пришлось внести изменения в свои планы и выбрать жилище поменьше, чем они хотели изначально, – сказала Пехтер. – Клиенты Bigbank чаще стали брать жилищный кредит со специальным графиком. Возможность в течение первых десяти лет выплачивать только проценты по кредиту для многих делает сегодняшние ежемесячные платежи более соответствующие ежемесячным доходам. В долгосрочной перспективе инфляция, скорее всего, даже пойдет людям на пользу и сделает увеличившуюся сумму платежей более доступной в будущем».