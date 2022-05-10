Банк: в каких случаях инфляция может пойти на пользу плательщикам по жилищным кредитам

​«Размер жилищных кредитов меняется в том же ритме, что и цены на таллиннскую недвижимость. Поскольку ничто не становится дешевле, покупатели жилья, даже в условиях не самого лучшего выбора, пытаются найти подходящее и стремятся сразу же заключить договор», — сказала руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.

По ее словам, в отличие от рынка недвижимости, где ощущается недостаток предложений, выбор поставщиков услуги жилищного кредита все-таки шире.

«Конкуренция довольно жесткая и покупатель жилья от этого только выигрывает. Сегодня определенно стоит делать запрос на предложение в нескольких банках, а не только в своем, так сказать, домашнем банке», — добавила Пехтер.