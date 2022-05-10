Десятый Таллиннский диктант состоится на Ратушной площади

Мэр Михаил Кылварт, являющийся также инициатором традиции проведения диктанта по случаю Дня Таллинна, приглашает всех любителей языка прийти в полдень 13 мая на Ратушную площадь, чтобы принять участие в этом особенном событии. «В прошлые два года в связи с пандемией мы не могли проводить диктант очно, однако любители эстонского языка по всему миру могли поучаствовать в диктанте через интернет. На этот раз мы снова можем встретиться и проверить свои знания. Надеюсь, что горожане воспользуются этой возможностью», – сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Мэр также отметил, что в этом году диктант будет особенным по нескольким причинам: «В этом году диктант посвящен одному из самых почитаемых строений в городе – Таллиннской Ратуше в связи с ее 700-летием. Мы хотим достойно отметить столь значимую дату, поэтому и диктант было решено провести именно здесь. Уверен, что особая атмосфера, свойственная исторической главной площади, еще больше подчеркнет значимость праздника, – сказал Кылварт, добавив, что первую важную веху миновала и традиция написания диктанта. – В этом году мы напишем диктант, посвященный Таллинну, уже в десятый раз. Замечательно, что это мероприятие заняло прочное место как в программе Дня Таллинна, так и в сердцах горожан».

Диктант приглашают написать всех, независимо от возраста и родного языка, требуется предварительная регистрация.

Традиция проведения диктанта в День Таллинна инициирована в 2013 году. Тема диктанта всегда связана с эстонской литературой, культурой и историей Таллинна. До сих пор диктант писали на таких площадках как Таллиннский университет, кинотеатр «Космос», площадь Вабадузе. Тексты зачитывали известные люди, в их числе писатели Андрус Кивиряхк, Ян Каус, олимпийская медалистка Келли Сильдару, музыканты Reket и Иво Линна, артист Мярт Аванди и многие другие известные люди. В этом году текст диктанта зачитает певец и актер Иво Ууккиви.

Таллиннский диктант организует Таллиннский департамент образования в сотрудничестве с учителями эстонского языка и литературы таллиннских школ, которые составляют текст диктанта. На прошлой неделе прошло подготовительное занятие в книжном магазине Apollo в торговом центре Solaris, его провели учителя Кайа Росин и Игорь Каазик. Проверить свои знания перед диктантом можно и самостоятельно, выполнив подготовленный Кайей Росин и Кристи Койт тест в сети Kahoot. Также можно изучить страницу с подготовительными материалами, там также размещены тексты диктантов, которые писали в прошлые годы. Поможет в подготовке и специальная игра.