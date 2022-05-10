Передумала. 46-летняя гимнастка решила выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпиаде Париж-2024!» — приводятся слова 46-летней Чусовитиной на сайте Национального олимпийского комитета Узбекистана.

По словам спортсменки, на её решение повлияло то, что Азиатские игры, которые изначально должны были состояться в 2022 году, перенесли на 2023 год.