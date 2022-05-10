Новое правило Вильяндиской больницы: к подопечным пускают только трижды вакцинированных

В начале мая Вильяндиская больница разослала сообщение тем, чьи родственники находятся в центре попечения медицинского учреждения. Информировали о двух нововведениях: плата за день опеки повышается с 35 до 39 евро, а с 3 мая посещать родственников смогут только те, кто привит тремя дозами вакцины от коронавируса. И домой отпускают только тех пациентов, у которых выполнен ряд условий. В числе прочего, это доказанная вакцинация домочадцев тремя дозами вакцины, пишет Postimees.