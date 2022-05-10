Вт, 10.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Новое правило Вильяндиской больницы: к подопечным пускают только трижды вакцинированных

Кристер Киви
Новое правило Вильяндиской больницы: к подопечным пускают только трижды вакцинированных
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Как минимум шестерым родственникам клиентов дома попечения Вильяндиской больницы пришлось уйти так и не встретившись со своими родными.
Как минимум шестерым родственникам клиентов дома попечения Вильяндиской больницы пришлось уйти так и не встретившись со своими родными. Фото: Marko Saarm

В начале мая Вильяндиская больница разослала сообщение тем, чьи родственники находятся в центре попечения медицинского учреждения. Информировали о двух нововведениях: плата за день опеки повышается с 35 до 39 евро, а с 3 мая посещать родственников смогут только те, кто привит тремя дозами вакцины от коронавируса. И домой отпускают только тех пациентов, у которых выполнен ряд условий. В числе прочего, это доказанная вакцинация домочадцев тремя дозами вакцины, пишет Postimees.

Мучительные правила

Обратившуюся в Postimees женщину, отец которой уже несколько месяцев находится в центре попечения, новые правила вывели из себя: «Какой-нибудь пожилой человек может умереть, так и не повидавшись с родственниками из-за этого требования трех доз. И чего хотят добиться? Чтобы старики страдали? Чтобы родственники страдали? Боли? Еще большей боли? Невероятно, до чего мы дошли!»

Ключевые слова
Наверх