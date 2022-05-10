На Сааремаа в пожаре погибла 80-летняя женщина

В задней комнате дома было найдено тело погибшей 80-летней женщины, сообщила во вторник BNS пресс-служба Ляэнеского спасательного центра. Работы по тушению были завершены в 6.22. Жилой дом полностью уничтожен огнем, пристройки удалось спасти. Причины и подробности пожара будут устанавливаться.