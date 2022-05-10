10 мая в 3.25 ночи в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Пярсама волости Сааремаа, где открытым пламенем был охвачен жилой дом.
Унесший жизнь человека пожар в доме на Сааремаа был вызван неисправным бойлером
В задней комнате дома было найдено тело погибшей 80-летней женщины, сообщила во вторник пресс-служба Ляэнеского спасательного центра. Работы по тушению были завершены в 6.22. Жилой дом полностью уничтожен огнем, пристройки удалось спасти.
Пожар был вызван неисправным бойлером и неполадками в системе электроснабжения. Об этом BNS сообщил ведущий инспектор бюро надзора за безопасностью спасательного центра Ляэнеского уезда Райдо Метс, по словам которого первоначальной причиной пожара стала амортизированная электропроводка в доме.
Спасатели напомнили, что во многих домах, особенно старой постройки, электросети могут быть не рассчитаны на современную технику. Поэтому прежде чем устанавливать новые электроприборы, следует пригласить электрика и проверить работоспособность электросети, а при необходимости и поменять проводку в доме или в квартире.