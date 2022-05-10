Унесший жизнь человека пожар в доме на Сааремаа был вызван неисправным бойлером

В задней комнате дома было найдено тело погибшей 80-летней женщины, сообщила во вторник пресс-служба Ляэнеского спасательного центра. Работы по тушению были завершены в 6.22. Жилой дом полностью уничтожен огнем, пристройки удалось спасти.

Пожар был вызван неисправным бойлером и неполадками в системе электроснабжения. Об этом BNS сообщил ведущий инспектор бюро надзора за безопасностью спасательного центра Ляэнеского уезда Райдо Метс, по словам которого первоначальной причиной пожара стала амортизированная электропроводка в доме.