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Урсула, помоги: Кая Каллас обратилась в Еврокомиссию за помощью в расторжении контракта на поставки вакцин

Лийна Лакс
Урсула, помоги: Кая Каллас обратилась в Еврокомиссию за помощью в расторжении контракта на поставки вакцин
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Вакцины.
Вакцины. Фото: Dado Ruvic

В то время, когда Европае досаждают дефицит энергии и высокая инфляция, кое-что у нас оказалось в избытке: в результате совместного соглашения Евросоюза с производителями вакцин от коронавируса, который обязывал страны принять фиксированное количество вакцин к 2024 году, возникла ситуация, при которой, образно говоря, вся Европа завалена вакцинами и все ищут выход из положения, пишет Postimees.

28 апреля премьер-министры стран Балтии обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой повлиять на производителей вакцин, чтобы избежать выполнения жестких условий заказов на вакцины, действовавших на пике коронапандемии.

Что это были за условия — точно неизвестно: это соглашение не разглашается на том основании, что оно может нанести ущерб коммерческим интересам компаний. Однако из обращения можно понять, что страны взяли на себя обязательство получать и оплачивать вакцины на регулярной основе.

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