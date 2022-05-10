Урсула, помоги: Кая Каллас обратилась в Еврокомиссию за помощью в расторжении контракта на поставки вакцин

В то время, когда Европае досаждают дефицит энергии и высокая инфляция, кое-что у нас оказалось в избытке: в результате совместного соглашения Евросоюза с производителями вакцин от коронавируса, который обязывал страны принять фиксированное количество вакцин к 2024 году, возникла ситуация, при которой, образно говоря, вся Европа завалена вакцинами и все ищут выход из положения, пишет Postimees.