Керсна о производстве о проступке при поставке экспресс-тестов: если это так, я прошу прощения за допущенные ошибки

В ноябре прошлого года Postimees писал, что Министерство образования и науки в срочном порядке без поставок заказало у предприятия Selfdiagnostics для школ экспресс-тесты на коронавирус на сумму пять миллионов евро. Закупка двух миллионов тестов обошлась более чем в 5,1 миллиона евро, цена одного теста составила 2,57 евро. В ходе закупки в городе Тарту, которая прошла чуть раньше, чем поставка министерства, было продано 52 000 тестов, при том же поставщике компания Selfdiagnostics запросила за один тест 1,24 евро.

Заключение, представленное Министерством финансов, показало, что чрезвычайные обстоятельства обусловили необходимость проведения государственных закупок без соответствующего объявления. Однако в документе по надзору говорится, что обращение к одному поставщику не соответствовало общим принципам государственных закупок, в том числе закупщик не обеспечил эффективного использования конкуренции, так как в области экспресс-тестов на коронавирус действует более одного предприятия.

Осуществление государственной закупки «Закупка экспресс-тестов на антиген SARS-CoV-2 для распространения в школах с ноября по январь 2022 года» без объявления было незаконным, поскольку не была выполнена презумпция того, что необходимость быстрого заключения договора о поставках возникла в результате непредвиденных обстоятельств, независимых от закупщика, — говорится в документе по надзору. Министерство финансов в своем контрольном акте указало, что на самом деле, по прогнозам Ученого совета, всплеск заражения ожидался уже в середине лета после школьных каникул. Министерство также заметило, что уже через месяц министерство обратилось к 11 компаниям за закупкой экспресс-тестов. Также отмечалось, что тесты можно было купить за более дешевую цену.

Таким образом, министерство выявило отклонения при составлении плана закупок и публикации измененного плана закупок на сайте, кроме того, при не эффективном использовании конкуренции.

Министр образования и науки Лийна Керсна (RE) написала в социальных сетях, что благодаря оперативным действиям министерства после школьных каникул во всех школах были проведены экспресс-тесты, которые за первую неделю выявили более 1000 возможных носителей вируса. Она подчеркнула, что в противном случае школы были бы отправлены на дистанционное обучение. «Если мы сделали что-то не так, чтобы школы оставались открытыми, конечно, я несу за это ответственность. На договорах стоит моя подпись», — написала Керсна.

«Я понимаю, что в случае производства о проступке на меня могут наложить штраф в размере до 300 штрафных единиц, то есть 1200 евро. Если это так, я прошу прощения за допущенные ошибки, мы извлечем из них уроки, и я лично оплачу штраф в государственную казну», — подчеркнул Керсна.

Для нее было и остается важным, чтобы дети имели возможность безопасно ходить в школу. «Разумеется, это следует обеспечивать по закону, и именно так мы с нашей командой и действовали во имя того, чтобы держать школы открытыми», - добавила Керсна.