В марте экспорт и импорт товаров были на рекордном уровне

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах примерно на 2 миллиарда евро и импортировано в Эстонию почти на 2,2 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 191 миллион евро и в сравнении с мартом 2021 года увеличился примерно на 3 миллиона евро.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что экспортные цены за год выросли на 24%, а импортные – на 27%, что существенно повлияло на весь оборот товарообмена: «Экспорт и импорт минерального топлива и электроэнергии, древесины и изделий из дерева, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также металла и изделий из металла оказывали значительное влияние как в марте, так и в течение всего первого квартала».

Из товаров больше всего экспортировались минеральное топливо и электроэнергия, электрическое оборудование, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с мартом прошлого года в наибольшей степени (на 229 миллионов евро) увеличился экспорт минерального топлива, на 58 миллионов евро экспорт металлов и изделий из металла (в том числе металлоконструкций) и на 48 миллионов евро экспорт древесины и изделий из дерева (в том числе реек из древесины хвойных пород, клееного бруса).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и Швеция. В Финляндию экспортировались преимущественно части моторов и металлоконструкции, в Латвию – электроэнергия, а в Швецию – сборные деревянные строения и коммуникационное оборудование. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Финляндию и Грецию. В Латвию больше вывозилось электроэнергии, в Финляндию – металлоконструкций, а в Грецию – минерального топлива.

Реэкспорт из Эстонии увеличился на 51%, а вывоз эстонских товаров – на 29%. Доля товаров эстонского производства составила 70% от общего объема экспортируемых товаров. Значительнее всего вырос экспорт переработанного в Эстонии топлива, металлолома и сборных деревянных строений эстонского производства.

Из товаров в Эстонию больше всего импортировались минеральное топливо и электроэнергия, электрооборудование, металл и изделия из металла, а также сырье и продукция химической промышленности. Более всего (на 111 миллионов евро) увеличился ввоз минерального топлива (в том числе природного газа и моторного топлива) и электроэнергии, на 91 миллион евро импорт металла и изделий из металла, а также на 68 миллионов евро импорт сырья и продукция химической промышленности (в том числе комплексных удобрений, азотных удобрений).