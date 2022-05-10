Олимпийский серебряный призер в греко-римской борьбе и двукратный чемпион мира Хейки Наби завтра предстанет перед Международным спортивным судом (CAS) в Лозанне, чтобы дать разъяснения и освободиться от наложенного на спортсмена двухлетнего запрета на соревнования.
Хейки Наби накануне суда: сделал все, чтобы доказать свою невиновность
Закрытое судебное разбирательство пройдет завтра в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария). В команду Наби входят адвокаты Рафаэль Бреггер, Пауль Керес, Александер муру и эксперты Дуве де Боэр и Паскаль Кинц. Многочисленные свидетели будут давать показания по видеомосту.
«Мы всеми возможными способами доказали, что умышленное попадание летрозола в организм Хейки Наби исключено и речь идет о случайном загрязнении. Также мы сделали все возможное, чтобы обосновать обнаружение нанодозы этого вещества в пробе, - сказал присяжный адвокат Пауль Керес. – В числе прочего, Хейки прошел освидетельствование на детекторе лжи, которое CAS, в отличие от эстонской правовой системы, принимает к сведению и результаты которого полностью подтвердили правдивость слов борца».
«Мне приятно, что почти полтора года неизвестности и практически бесконечного ожидания подходят к концу, - сказал 36-летний Хейки Наби. – Поскольку знаю, что не принимал умышленно никаких запрещенных препаратов, а также с помощью международных экспертов собрал всевозможную информацию и сделал различные анализы, конечно, хотел бы выступить на физическом заседании перед арбитражным судеством. Я попал в очень неприятную ситуацию, но мне нечего бояться или скрывать. Я сделал все для того, чтобы доказать свою невиновность».
По правилам Международного спортивного суда апелляцию будут рассматривать три судьи.
Керес сказал, что ему неизвестны сроки принятия окончательного решения, но ожидается, что оно будет принято через месяц или полтора.