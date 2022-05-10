Хейки Наби накануне суда: сделал все, чтобы доказать свою невиновность

Закрытое судебное разбирательство пройдет завтра в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария). В команду Наби входят адвокаты Рафаэль Бреггер, Пауль Керес, Александер муру и эксперты Дуве де Боэр и Паскаль Кинц. Многочисленные свидетели будут давать показания по видеомосту.

«Мы всеми возможными способами доказали, что умышленное попадание летрозола в организм Хейки Наби исключено и речь идет о случайном загрязнении. Также мы сделали все возможное, чтобы обосновать обнаружение нанодозы этого вещества в пробе, - сказал присяжный адвокат Пауль Керес. – В числе прочего, Хейки прошел освидетельствование на детекторе лжи, которое CAS, в отличие от эстонской правовой системы, принимает к сведению и результаты которого полностью подтвердили правдивость слов борца».

«Мне приятно, что почти полтора года неизвестности и практически бесконечного ожидания подходят к концу, - сказал 36-летний Хейки Наби. – Поскольку знаю, что не принимал умышленно никаких запрещенных препаратов, а также с помощью международных экспертов собрал всевозможную информацию и сделал различные анализы, конечно, хотел бы выступить на физическом заседании перед арбитражным судеством. Я попал в очень неприятную ситуацию, но мне нечего бояться или скрывать. Я сделал все для того, чтобы доказать свою невиновность».

По правилам Международного спортивного суда апелляцию будут рассматривать три судьи.