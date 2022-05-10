В центре Таллинна началось строительство общественного парка площадью более 8 500 м2

«Жилые кварталы мы строим как единое целое. Помимо профессиональной архитектуры и высококачественного строительства, во всех построенных Merko объектах благоустроены территории вокруг домов и созданы зоны отдыха для их жителей. При строительстве более крупных районов мы добавляем к ним и объекты общественного пользования», — пояснил принципы развития недвижимости компании Merko Алар Тоомик, руководитель по развитию Uus-Veerenni.

Новый общественный парк будет построен между кварталом Уус-Веэренни и домами вдоль улицы Вана-Лыуна. Парковая зона начнется за многоквартирными домами на Пилле, 4 и продолжится до бывшего машинного зала мебельной фабрики Лютера, то есть до нынешнего здания Äripäev.

Парк спроектирован KINO Maastikuarhitektid. Архитекторы Карин Бахманн и Мирко Тракс из этого же бюро также разработали решение внутренних дворов для первого этапа жилых домов квартала Уус-Веэренни, которое в 2020 году получило ежегодную награду Союза ландшафтных архитекторов.

«Решение общественного парка Уус-Веэренни базируется на принципах устойчивой ландшафтной архитектуры. В дополнение к организации нового ландшафта мы используем существующие особенности бывших промышленных земель, рассматривая в качестве ресурса строительные материалы, свойственные этому району, такие как асфальт и бетон. Снос твердого покрытия и измельчение его на фракции разного размера имитирует процесс крошения природных горных пород, асфальтовые срезы становятся пригодным материалом для создания рельефов и образуют места с разным микроклиматом и сообществами», — объяснила ландшафтный архитектор Карин Бахманн.

Дворы уже построенных в Уус-Веэренни домов уже подтверждают ценность озеленения для возможности приятного отдыха. Дополнительная площадь более 8500 м2, предназначенная для общественного пользования, основана на том же: продуманная зеленая зона будет освещена и предложит различные возможности для проведения досуга. В парке найдутся и места для спокойного отдыха, и возможности для активных игр. В качестве аттракционов запланированы качели, лазалки и места для пикников.

Ландшафтный дизайн парка Уус-Веэренни основан на принципах поддержки биоразнообразия. В парке будут использованы полуестественные места обитания, обеспечивающие среду обитания и пищу как для насекомых, так и для птиц и требуют минимального ухода по сравнению с участками, которые требуется регулярно косить. Существующее озеленение будет максимально сохранено, а высаженные дополнительно кустарники и деревья будут хорошо себя чувствовать в условиях города, создавая при этом уютную и домашнюю обстановку.

Параллельно со строительными работами в парковой зоне Merko завершит строительство на улице Тийу. В то время как квартирные товарищества будут заботиться о дворах в непосредственной близости от жилых домов Уус-Веэренни, улицы и инфраструктура, а также парковая зона будут переданы городу Таллинну, который позаботится об их ежедневном обслуживании.