Вт, 10.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Подарок за 70 000 евро: Вильянди планирует передать памятник Яаку Йоала в музей

Марко Суурмяги
Подарок за 70 000 евро: Вильянди планирует передать памятник Яаку Йоала в музей
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Скульптура Яака Йоалы в разобранном виде в гараже Viljandi Linnahooldus
Скульптура Яака Йоалы в разобранном виде в гараже Viljandi Linnahooldus Фото: Marko Saarm

Вильянди передаст хранящуюся на складе скульптуру Яака Йоалы Эстонскому национальному музею, если восемь членов Вильяндиской горуправы одобрят эту идею. Памятник будет спрятан в хранилище музея и, вероятно, не будет выставляться на всеобщее обозрение в течение следующих десяти лет, пишет Sakala.

Согласно плану, скульптура будет передана в музей со всеми правами и обязательствами, вытекающими из договора дарения. В соответствии с этим музей должен будет согласовывать демонстрацию памятника в любом месте и любым способом с вдовой Яака Йоала Майре Йоала. То, что наделавший много шума памятник отправится в музей, знает и сама вдова, с которой на эту тему поговорили руководители города и музея.

«Я считаю, что это элегантный способ решить сложившуюся проблему», – сказал мэр Вильянди Мадис Тимпсон. По его словам, городу скульптура не нужна и держать ее на складе нецелесообразно.

Ключевые слова
Наверх