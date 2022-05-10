Подарок за 70 000 евро: Вильянди планирует передать памятник Яаку Йоала в музей

Согласно плану, скульптура будет передана в музей со всеми правами и обязательствами, вытекающими из договора дарения. В соответствии с этим музей должен будет согласовывать демонстрацию памятника в любом месте и любым способом с вдовой Яака Йоала Майре Йоала. То, что наделавший много шума памятник отправится в музей, знает и сама вдова, с которой на эту тему поговорили руководители города и музея.