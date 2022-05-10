Вт, 10.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Россиянин Бивол победил лучшего боксера мира и стал суперчемпионом

rus.postimees.ee
Россиянин Бивол победил лучшего боксера мира и стал суперчемпионом
Facebook LinkedIn OK Twitter
Dmitry Bivol, of Kyrgyzstan, reacts after winning a light heavyweight title boxing match against Canelo Alvarez, of Mexico, Saturday, May 7, 2022, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Dmitry Bivol, of Kyrgyzstan, reacts after winning a light heavyweight title boxing match against Canelo Alvarez, of Mexico, Saturday, May 7, 2022, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher) Фото: John Locher/AP

Дмитрий Бивол нанес абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу первое с 2013 года поражение, сообщает RBC Спорт. Россиянин защитил свой титул суперчемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. 

Бивол в декабре прошлого года защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, победив в Екатеринбурге соотечественника Умара Саламова. Всего на счету 31-летнего боксера стало 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге.

Альварес с сентября 2021 года возглавляет рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring. 31-летний мексиканец в своем последнем поединке 7 ноября прошлого года победил американца Калеба Планта и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Всего в активе Альвареса стало 57 побед, два поражения и две ничьи. В бою с Плантом он в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и в первый раз — Всемирной боксерской организации (WBO). После победы над Плантом он завоевал титул IBF (Международной боксерской федерации). Поражения у Альвареса до поединка с Биволом было только одно — в сентябре 2013 года он уступил судейским решением Флойду Мейвезеру.

Ключевые слова
Наверх