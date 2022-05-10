Россиянин Бивол победил лучшего боксера мира и стал суперчемпионом

Бивол в декабре прошлого года защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, победив в Екатеринбурге соотечественника Умара Саламова. Всего на счету 31-летнего боксера стало 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге.

Альварес с сентября 2021 года возглавляет рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring. 31-летний мексиканец в своем последнем поединке 7 ноября прошлого года победил американца Калеба Планта и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Всего в активе Альвареса стало 57 побед, два поражения и две ничьи. В бою с Плантом он в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и в первый раз — Всемирной боксерской организации (WBO). После победы над Плантом он завоевал титул IBF (Международной боксерской федерации). Поражения у Альвареса до поединка с Биволом было только одно — в сентябре 2013 года он уступил судейским решением Флойду Мейвезеру.