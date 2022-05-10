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Postimees в Украине ⟩ В крупнейшем убежище Северодонецка живут более ста человек

Яанус Пийрсалу Дмитрий Котюх
В крупнейшем убежище Северодонецка живут более ста человек
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Жители самого большого в Северодонецске бомбоубежища пустили журналистов к себе.
Жители самого большого в Северодонецске бомбоубежища пустили журналистов к себе. Фото: Дмитрий Котюх

В нынешней столице Луганской области городе Северодонецк, население которого до войны составляло 135 000 жителей, сейчас проживают около 15 000 человек. 106 из них живут в специально перестроенных подземных катакомбах неподалеку от центра города, пишет Postimees.

В рекордное время от постоянных бомбежек, продолжающихся несколько месяцев, там прятались более 200 человек. Люди начали там скрываться с первого дня войны, – 24 февраля – а это означает, что ветераны живут там уже два с половиной месяца.

Речь идет о гражданском бомбоубежище, построенном в 1964 году, которые в то время должны были иметься в каждом крупном советском городе. Укрытия строили на случай войны с американцами. Через 60 лет их пришлось использовать для войны с Россией.

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