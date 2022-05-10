Российская фигуристка Александра Трусова в своём Telegram-канале опубликовала фотографию с Марком Кондратюком. Фигуристы проводят совместный отпуск в Дубае, сообщает News.ru.
Неужели правда? Трусова опубликовала фотографию с Кондратюком в обнимку
Неужели правда? Трусова опубликовала фотографию с Кондратюком в обнимку
На фото пара обнимается на фоне небоскрёба «Бурдж-Халифа». 17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2022 в Пекине. Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире на ОИ-2022.
Ранее серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном турнире Александру Трусову и олимпийского чемпиона ОИ-2022 в командном турнире Марка Кондратюка заподозрили в романтических отношениях.