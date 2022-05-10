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Неужели правда? Трусова опубликовала фотографию с Кондратюком в обнимку

rus.postimees.ee
Неужели правда? Трусова опубликовала фотографию с Кондратюком в обнимку
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Александра Трусова.
Александра Трусова. Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Российская фигуристка Александра Трусова в своём Telegram-канале опубликовала фотографию с Марком Кондратюком. Фигуристы проводят совместный отпуск в Дубае, сообщает News.ru

На фото пара обнимается на фоне небоскрёба «Бурдж-Халифа». 17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2022 в Пекине. Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире на ОИ-2022.

Ранее серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном турнире Александру Трусову и олимпийского чемпиона ОИ-2022 в командном турнире Марка Кондратюка заподозрили в романтических отношениях.

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