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Грядущее строительство четырехполосного шоссе вызывает беспокойство у местных жителей

Эйли Арула
Грядущее строительство четырехполосного шоссе вызывает беспокойство у местных жителей
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Предварительный план Транспортного департамента предусматривает строительство многоуровневого перекрестка возле жилого массива Ряни.
Предварительный план Транспортного департамента предусматривает строительство многоуровневого перекрестка возле жилого массива Ряни. Фото: Sille Annuk

Транспортный департамент ознакомил жителей волости Камбья с планами строительства отрезка шоссе Йыхви-Тарту-Валга между Тарту и Эльва, которые предусматривают строительство этого участка в четыре этапа. Хотя работы, скорее всего, начнутся только в 2030 году, планы уже вызвали ряд опасений у местных жителей, пишет Tartu Postimees.

Больше всего жителей Рани, Кюлитсе и Лемматси беспокоит строительство подъездных дорог. Вице-старейшина волости Камбья Алар Арукууск заявил, что возможности для местных жителей выезжать из жилых районов на четырехполосную дорогу будут другими, нежели раньше.

«Поэтому понятно, что в указанных местах жители не поддерживают планы Департамента транспорта в таком виде и уже внесли по ним несколько предложений», — сказал Арукууск.

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