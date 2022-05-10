Транспортный департамент ознакомил жителей волости Камбья с планами строительства отрезка шоссе Йыхви-Тарту-Валга между Тарту и Эльва, которые предусматривают строительство этого участка в четыре этапа. Хотя работы, скорее всего, начнутся только в 2030 году, планы уже вызвали ряд опасений у местных жителей, пишет Tartu Postimees.
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Грядущее строительство четырехполосного шоссе вызывает беспокойство у местных жителей
Грядущее строительство четырехполосного шоссе вызывает беспокойство у местных жителей
Больше всего жителей Рани, Кюлитсе и Лемматси беспокоит строительство подъездных дорог. Вице-старейшина волости Камбья Алар Арукууск заявил, что возможности для местных жителей выезжать из жилых районов на четырехполосную дорогу будут другими, нежели раньше.
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