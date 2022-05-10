Бывшего игрока НБА застрелили в США

Застреливший 31-летнего баскетболиста Лоуренс Дорити остался на месте преступления и сотрудничал с полицией. После допроса он был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в умышленном убийстве.

Напомним, что Пэйн был известным игроком Мичиган Стэйт. Он был выбран под 15-м номером на драфте НБА 2014 года. В НБА провел 107 матчей за «Атланту», «Миннесоту» и «Орландо», после чего отправился в Европу, где выступал за «Панатинаикос», «Виллербан», «Орманспор» и «Ювентус».