Вт, 10.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Бывшего игрока НБА застрелили в США

rus.postimees.ee
Бывшего игрока НБА застрелили в США
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Адриан Пэйн
Адриан Пэйн Фото: Brad Rempel/USA Today Sports

Известный в прошлом баскетболист, экс-игрок НБА Эдриан Пэйн погиб в США, сообщает Sport.ua

Застреливший 31-летнего баскетболиста Лоуренс Дорити остался на месте преступления и сотрудничал с полицией. После допроса он был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в умышленном убийстве.

Напомним, что Пэйн был известным игроком Мичиган Стэйт. Он был выбран под 15-м номером на драфте НБА 2014 года. В НБА провел 107 матчей за «Атланту», «Миннесоту» и «Орландо», после чего отправился в Европу, где выступал за «Панатинаикос», «Виллербан», «Орманспор» и «Ювентус».

Ключевые слова
Наверх