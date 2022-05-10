Рекордная продажа «Челси» - больше четырех миллиардов фунтов

Официально сделка должна завершиться к 31 мая, но Боули уже побывал на стадионе: посетил «Стэмфорд Бридж» в пятницу, а в субботу побывал на матче с «Вулверхэмптоном». В трансляции ему уделили внимания примерно столько же, сколько футболистам – камера выхватывала чуть ли не каждое его действие.

Сообщается, что речь идет о сумме в £ 4,25 млрд, которая будет разбита на две части. Первая – £ 2,5 млрд – плата за клуб. Эта сумма отправится на банковский счёт, но не Абрамовича, а правительства. Вторая – £ 1,75 млрд – это инвестиции в клуб. Деньги вложат в реконструкцию «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и дальнейшее финансирование фонда «Челси».

Перед новыми владельцами, сообщает Sky Sports, поставили несколько важных условий:

- нельзя выплачивать дивиденды и плату за управление клубом до 2032 года;

- нельзя продавать акции до 2032 года;

- нельзя выходить за пределы установленного долга.