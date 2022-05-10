Мнение ⟩ Алиса Ганиева: жизнь без пузыря

Об этом спорят много, главным образом в самой России. Спорят представители прогрессивной прослойки, все эти годы активно работавшей в больших городах и по большей части в Москве. Разговор всегда упирается в две причины. Первая – метафизическая, вторая – практическая.

«Культура не справилась со своей задачей» – самый частый приговор от самих же деятелей культуры, наивно преувеличивающих педагогическое и нравственно-преобразующее значение искусства и всевозможных фестивалей, биеннале и лекториев. Мол, культура, по Фрейду проклевывается из табу, а ее институции ограждают человека от войн, убийств и всяческих безобразий. И раз этого не случилось, раз российский солдат сейчас режет и насилует безоружных украинцев, а жена его ждет не дождется, пока он притащит сережки, снятые с убитых им детей, значит, налицо провал просвещения и просветителей. Культуртрегеров, музейщиков, литераторов и т.д. В этом самобичевании и традиционно свойственное интеллигенции стремление ходить в народ, и отчасти нарциссическое преувеличение собственной роли.

На деле культура, особенно классика, с которой каждый орудующий сейчас в Украине военный преступник знаком по школьной программе, вовсе не обязательно пестует, да и не обязана пестовать никакое нравственное чувство. Мало того, многое из того, на чем мы росли, заражено всевозможными традиционными предрассудками – мизогинией, ксенофобией, колониальным сантиментом, оправданием рабства, – которые сейчас бурно преодолеваются в свободных обществах, а в российском превращаются в государственный тренд. Это, конечно, не значит, что культура вредна, напротив, просто не нужно приписывать ей вечных моральных качеств.

Второе объяснение происходящего как будто снимает с просвещенного класса долю ответственности. Дело в экономическом подавлении человека государством, в притеснении малых бизнесов, в выдавливании народа в нищету, в гниющие клоаки без канализации, в убогую покорность, в пьянство, оскотинивание, утрату субъектности. В общем-то то, о чем говорила Ханна Арендт – превращение ответственных членов общества в обывателей, а отцов семейств в палачей через неуверенность в завтрашнем дне. Российское государство добивалось этого многочисленными реформами по многолетнему уничтожению любых низовых инициатив – политических, профсоюзных, предпринимательских, – разбуженных, было, сумасшедшими девяностыми.

И вот тут появляется новый повод для рефлексии. Почему же сытые Москва и Петербург не замечали этого превращения? Почему не налаживали коммуникацию с этим самым глубинным народом? Были слишком заняты собой и собственными проектами?

Подтвержу, что многие годы в больших городах России шел пир во время чумы. Открывались грандиозные арт-пространства, приезжали выставки, проводились лаборатории и фестивали. В тонком пузыре либеральных тусовок, групп и институций вполне можно было существовать, не замечая хрупкости этого симулякра.