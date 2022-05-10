Производитель мяса предупреждает: костная масса в дешевых сосисках - сырье нулевой питательной ценности

Мясо механической обвалки получают путем механической обработки костей, оставшихся после ручной обвалки. Из-за обилия соединительной ткани костное мясо отличается от мяса по химическому составу и имеет значительно меньшую пищевую ценность. Поскольку с точки зрения микробиологии костное мясо является скоропортящимся продуктом, его можно использовать только в мясных продуктах горячего приготовления.

«Мясо механической обвалки не считается мясом при расчете процентного содержания мяса. Все просто — это не мясо», — сказал Круустюк. Во многих сосисках оно встречается под названием куриная мясная масса.

По его словам, в последние годы потребители стали отдавать предпочтение качественной мясной продукции. Поэтому многие эстонские производители уменьшили долю мяса механической обвалки в своих продуктах. Теперь, когда цены на продовольствие резко выросли, может наступить время поиска более дешевого сырья.

«Это дешево, потому что это костная масса. "Оскребок" с низким качеством и практически отсутствующей пищевой ценностью», — отметил Круустюк.

«Зато в магазине можно увидеть, что некоторые производители добавляют его во фрикадельки, рубленные бифштексы, вареные колбасы, сосиски, сардельки, полукопченые колбасы. Некоторые из этих товаров довольно популярны — по данным Nielsen, многие из этих товаров являются самыми популярными в своей категории в эстонских магазинах», — добавил он.