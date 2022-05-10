По мере роста цен на продовольствие у производителей мясопродуктов возникает соблазн использовать низкокачественное мясо механической обвалки, которое получают из соединительных тканей и костей с небольшими остатками филе, продавливая их сквозь сито под высоким давлением и получая таким образом пастообразный фарш. По словам директора по продажам и маркетингу мясокомбината Nõo Симмо Круустюка, пищевая ценность и качество такого продукта стремятся к нулю, и употреблять его в пищу не стоит, пишет Postimees.
Производитель мяса предупреждает: костная масса в дешевых сосисках - сырье нулевой питательной ценности
Мясо механической обвалки получают путем механической обработки костей, оставшихся после ручной обвалки. Из-за обилия соединительной ткани костное мясо отличается от мяса по химическому составу и имеет значительно меньшую пищевую ценность. Поскольку с точки зрения микробиологии костное мясо является скоропортящимся продуктом, его можно использовать только в мясных продуктах горячего приготовления.
«Мясо механической обвалки не считается мясом при расчете процентного содержания мяса. Все просто — это не мясо», — сказал Круустюк. Во многих сосисках оно встречается под названием куриная мясная масса.
По его словам, в последние годы потребители стали отдавать предпочтение качественной мясной продукции. Поэтому многие эстонские производители уменьшили долю мяса механической обвалки в своих продуктах. Теперь, когда цены на продовольствие резко выросли, может наступить время поиска более дешевого сырья.
«Это дешево, потому что это костная масса. "Оскребок" с низким качеством и практически отсутствующей пищевой ценностью», — отметил Круустюк.
«Зато в магазине можно увидеть, что некоторые производители добавляют его во фрикадельки, рубленные бифштексы, вареные колбасы, сосиски, сардельки, полукопченые колбасы. Некоторые из этих товаров довольно популярны — по данным Nielsen, многие из этих товаров являются самыми популярными в своей категории в эстонских магазинах», — добавил он.
Костная масса состоит в основном из куриных костей и в меньшей степени из свиных костей. Использование костей жвачных животных в качестве сырья для производства мяса запрещено в Европейском союзе с 2001 года.