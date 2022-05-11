История края ⟩ Издалека долго течет река Хярьяпеа

Сегодня мы отправимся на прогулку вдоль реки Хярьяпеа, которая протекала по центру Таллинна менее столетия назад, но затем исчезла с городских карт и на сегодня сохранилась лишь в паре неприметных мест да в названиях отдельных топонимов. При этом происхождение названия самой реки нам доподлинно неизвестно.

Хярьяпеа берет начало в северной части озера Юлемисте, огибает с внешней стороны кладбище Сиселинна, протекает под деловыми кварталами Маакри и Торнимяэ, ныряет под улицу Гонсиори и следует траектории улицы Йыэ, а затем сворачивает на восток и впадает в Таллиннский залив. На протяжении столетий у Хярьяпеа были также менее заметные притоки, а в некоторых местах образовались пруды и заводи. Некоторые из них и сейчас заметны в городском ландшафте: например, с восточной стороны Фильтри-теэ неподалеку от здания Генштаба Сил обороны Эстонии. Тот факт, что Старый город все-таки развивался на отдалении от реки Хярьяпеа, свидетельствует о том, что она едва ли была когда-то пригодной для судоходства (в отличие от реки Пирита, по которой много веков назад ходили суда с небольшой осадкой). Тем не менее Хярьяпеа сыграла важную роль в формировании таллиннской промышленности, обеспечивая энергией целый ряд водяных мельниц, со временем превратившихся во вполне заметные производства.

На карте XVII века видно, что на реке Хярьяпеа стоит восемь мельниц. Репродукция с карты, составленной Самуэлем Ваксельбергом в 1688 году. Фото: Собрание Тартуского университета

Самые ранние упоминания мельниц в исторических документах датируются XIII веком, а эпохой их расцвета можно назвать XVIII-XIX века, когда на смену большинству из них постепенно пришли более полномасштабные производства. На мельницах не только мололи зерно, но и выделывали кожу, обрабатывали медь и производили бумагу. Бумагу на том же месте делали и много десятилетий спустя: хорошо знакомый таллиннцам по характерному неприятному запаху целлюлозо-бумажный комбинат прекратил свое существование лишь в 1994 году, а его помещения постепенно трансформировались в более современные производства, элитные квартиры и стильные офисы. Кстати, одно из зданий, в считанных метрах от которого когда-то протекала Хярьяпеа, теперь занимает редакция газеты Postimees.